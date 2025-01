Opowieść o wolności w "Przełomach" [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Wystawa pt. "Być wolnym, nosząc kajdany - motyw niewoli w zbiorach Centrum Dialogu Przełomy" jest podziękowaniem Muzeum Narodowego w Szczecinie dla swoich darczyńców.

To dzięki hojności i mądrości osób, które dzielą się swoimi pamiątkami rodzinnymi z "Przełomami", zbiory instytucji ciągle się powiększają.



Różnorodność przygotowywanych ekspozycji jest odbiciem zawartości darów. Tym razem opowieść o wolności, czym była i jest dla wielu mieszkańców naszego miasta.



- Nasza opowieść sięga pierwszego rozbioru Polski - mówi Paula Sandra z Centrum Dialogu Przełomy. - To jest mapa, na której są zaznaczone granice, które się zmieniały od pierwszego rozbioru Polski aż do 1920 roku. Ludzie, którzy przybyli na te ziemie cały czas pamiętają i zachowują pamięć o swoich przodkach - tłumaczy Sandra.



Na wystawie pokazywanych jest kilkadziesiąt obiektów: - Głównie są to ulotki, mamy też bardzo dużo różnego rodzaju grafik i listów, pokazujących niewolę ekonomiczną. Możemy zobaczyć to, co było w tamtych czasach komunistycznych dostępne w sklepach. Ciekawymi obiektami są powielacz czy urna wyborcza - dodaje Sandra.



Wernisaż dziś o 17.30. Otwarcie ekspozycji jest jednym z wydarzeń organizowanych w ramach obchodów 9. rocznicy otwarcia Muzeum Narodowego w Szczecinie.