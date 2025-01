Trzaskowski w Szczecinie: "podpiszę wszystkie ustawy, które zawetował prezydent Duda" [ZDJĘCIA]

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

"Polska jest tak bardzo podzielona, że jednym z naszych głównych celów powinno być odbudowywanie wspólnoty" - mówił w środę podczas spotkania z mieszkańcami Szczecina kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Rafał Trzaskowski.

Zdradził też, co zrobi pierwszego dnia, jeżeli wygra wybory.



- Czy wiecie, że my nawet dzisiaj przez prezydenta Dudę nie mamy ambasadorów w Waszyngtonie czy Izraelu? Te wszystkie ustawy, które prezydent Duda zawetował - o języku śląskim, pigułce "dzień po" - żeby skończyć to Bizancjum w tym tak zwanym Trybunale Konstytucyjnym, to wszystko podpiszę pierwszego dnia - obiecywał Trzaskowski.



Odniósł się też do objęcia prezydentury przez Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych.



- Polska ma sojusz ze Stanami Zjednoczonymi, niezależnie od tego, jaka tam jest administracja. Dzisiaj trzeba zadbać o to, żeby tłumaczyć nowej administracji, co jest dla nas najważniejsze. Żeby wszyscy rozumieli, że miejsce Ukrainy jest na zachodzie Europy w strukturach transatlantyckich, a nie w łapach Putina - zaznaczył.



Wybory prezydenckie odbędą się 18 maja, ewentualna druga tura - 1 czerwca.



PKW zarejestrowała do tej pory sześć komitetów wyborczych kandydatów na prezydenta: Sławomira Mentzena, Rafała Trzaskowskiego, Grzegorza Brauna, Szymona Hołowni, Adriana Zandberga i Wiesława Lewickiego. Zgłoszone zostały także komitety Macieja Maciaka oraz Magdaleny Biejat.



Swój start w wyborach deklarowali do tej pory także: popierany przez PiS prezes IPN Karol Nawrocki, poseł Marek Jakubiak z koła Wolni Republikanie, Marek Woch z Bezpartyjnych Samorządowców, przewodniczący Związkowej Alternatywy Piotr Szumlewicz, była posłanka SLD, ekonomistka, nauczycielka akademicka Joanna Senyszyn oraz Katarzyna Cichos jako bezpartyjna kandydatka.

