Kolejny ambulans z regionu trafi na Ukrainę [ZDJĘCIA]

Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego przekazała pojazd wraz z wyposażeniem dla stargardzkiego koła Związku Ukraińców w Polsce.

Sprzęt posłuży do transportu osób poszkodowanych podczas wojny - mówi rzeczniczka pogotowia Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Szczecinie Natalia Dorochowicz.



- W ambulansie znalazły się między innymi środki ochrony osobistej w zagrożeniach chemiczno-biologicznych takie jak: opatrunki, gazy, kompresy, płyny antyseptyczne, bandaże oraz sprzęt do transportowania pacjentów - wymienia Dorochowicz.



Wyposażenie do karetki przekazały Szpital Zdroje i Zachodniopomorskie Centrum Onkologii.



