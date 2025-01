Szczecinianie interesują się historią swojego miasta [ZDJĘCIA]

Miłośników lokalnej historii jest coraz więcej. Tak mówi autorka filmów poświęconych przedwojennym mieszkańcom Szczecina, którzy mieli wpływ na jego rozwój.

Helena Kwiatkowska ma na koncie m.in. produkcje „Imperium Stoewerów. Od pralki do limuzyny”. Szczecinianie chętnie poznają dzieje swojego miasta, co widać po frekwencji na seansach, ale też podczas dyskusji po ich zakończeniu - mówiła Kwiatkowska w Rozmowie pod krawatem.- Mieszkańcy Szczecina, którzy przychodzą i na Quistorpów, i na pokaz filmu o Stoewerach, są bardzo ciekawi, jak to miasto funkcjonowało, kto je zbudował, kto tu mieszkał i co nim kierowało. To ludzi bardzo interesuje - przeszłość tego miasta - mówi Kwiatkowska.Scenariusz do filmu „Imperium Stoewerów. Od pralki do limuzyny" wraz z Heleną Kwiatkowską napisał dr Andrzej Wojciech Feliński. Premiera odbyła się półtora tygodnia temu.