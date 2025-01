Pałac Młodzieży dziś uczy... lutowania [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Warsztaty z podstaw... lutowania - dla wszystkich - zorganizował szczeciński Pałac Młodzieży.

Uczestnicy ćwiczeń mieli za zadanie złożyć elektroniczną kostkę do gry, która przy pomocy przylutowanych diod led wskazuje wylosowany numer.



- Na pierwszych zajęciach mi się spodobało, więc przyszedłem na drugie. - Ja sobie przypominam jak to się robi, jest ciężko. - Będę robiła kostkę elektroniczną. Fajna zabawa, przyjemnie się to robi i na pewno będzie świecić - mówią uczestnicy.



- To są zajęcia z lutowania, uczymy się dopiero tego, są to więc zajęcia dla każdego. Musimy tylko umieć trzymać długopis w rękach. Nauczymy się tutaj pierwszych kroków z lutownicą i stworzymy mały układzik elektroniczny - dodaje Mikołaj Majzel.



Udział w zajęcia z lutowania w Pałacu Młodzieży jest bezpłatny.



