WOŚP koncertowo w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Szczecińscy muzycy także grają z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Na scenach Słowianina i Nowej Dekadencji pomiędzy koncertami odbywają się licytacje.

- Impreza jak zwykle fantastyczna, zawsze tak musi być. - Chcemy trochę pomóc, trochę tu zostawiliśmy wolontariuszowi. - Do puszki - oczywiście. Do licytacji jakoś nie mogłam się dopchać. - Przyjemnie, wygraliśmy licytację. - Wszyscy zadowoleni, fajna muzyka. - Szczególnie że Orkiestra wywodzi się z koncertów i zespoły fajnie grają tutaj w Szczecinie. Każdy może pokazać tutaj swoje talenty, każdy wystawia to, co może, żeby zebrać na ten szczytny cel. Dla dzieci zawsze warto - mówili szczecinianie.Finał w Szczecinie zwieńczy tradycyjne Światełko do Nieba, które rozbłyśnie z tarasu Morskiego Centrum Nauki o godz. 20.