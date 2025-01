Sąd Apelacyjny o uchyleniu wyroku ws. Krwawego Tulipana

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Obsada Sądu Okręgowego w Koszalinie, która wydała wyrok dożywocia ws. tzw. Krwawego Tulipana miała być nienależyta. Tak szczeciński Sąd Apelacyjny tłumaczy powody uchylenia wyroku dożywocia.

W jej składzie sędziowskim zasiadała neo sędzia Anna Rutecka-Jankowska, której wyroki dwukrotnie skierował do kasacji Sąd Najwyższy.



Decyzja sądu apelacyjnego przyśpieszyła postępowanie - tłumaczy sędzia w stanie spoczynku Janusz Jaromin: - Rozstrzygnięcie o utrzymaniu w mocy - patrząc na tę sprawę praktycznie - narażone było na to, że ona i tak ponownie się znajdzie w sądzie okręgowym.



47-letni przedsiębiorca Mariusz G. został oskarżony o zabicie trzech kobiet. Miał nawiązywać z nimi intymne relacje, a po zabójstwie przejmować ich majątki. Jego proces rozpoczął się w październiku 2021 roku.



Sprawa trafi teraz do ponownego rozpoznania. Sąd zaznaczył, że mężczyzna pozostanie w areszcie. Nie ma też ryzyka przedawnienia karalności.