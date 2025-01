"Bileciki do kontroli. Kamera... poszła... akcja!" [ZDJĘCIA]

Mają zwiększyć bezpieczeństwo i zapobiegać agresji, a budzą kontrowersje - mowa o kamerach nasobnych dla kontrolerów biletów w komunikacji miejskiej.

- Przynajmniej nie będzie problemów, jak wyglądała ta kontrola. - Dobry pomysł, bo często przy takiej kontroli nie jesteśmy pewni, jak zachowa się osoba kontrolowana. Jest to podwyższenie to podwyższenie bezpieczeństwa takiego kontrolera. To dobra decyzja. - Nie chciałabym być nagrywana w każdym momencie. Dla mnie byłoby to niekomfortowe, że ktoś chodzi z kamerą i nagrywa. - To jednoczesne zabezpieczenie kontrolera i ludzi wokół i można wystawić takiej osobie mandat już przez policję. - Uważam, że jest to trochę bez sensu, bo jest to ingerowanie w naszą przestrzeń. Nie powinno być czegoś takiego - mówili szczecinianie.



Szczecinianie zauważyli naklejki na tramwajach i autobusach informujące o nagrywaniu kontroli. Część ten pomysł popiera, inni mają obiekcje.Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego zakupił już 30 kamer nasobnych. Zarządzenie prezydenta w sprawie nagrywania kontroli powinno pojawić się w przyszłym miesiącu.