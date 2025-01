Parkingowa rewolucja w Kołobrzegu [ZDJĘCIA]

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Do stref płatnego parkowania dołączą nowe ulice. Będzie też drożej. Miasto w zamian ma tańszą propozycję dla kierowców.

Kołobrzeg tworzy strefę parkowania C w ścisłym centrum miasta. Do godz. 16 nie będą tu obowiązywały abonamenty, a za postój zapłacimy tu tak, jak w nadmorskiej strefie A. Po podwyżkach będzie to 6,4 zł za pierwszą godzinę.



Do ulic objętych SPP dołączą: Rzeczna, Wiosenna, Bałtycka, Rybacka i fragment Jedności Narodowej.



Co o zmianach sądzą kierowcy? - Szukam miejsca tam, gdzie nie ma płatnych. Nie ma gdzie zaparkować, ale trzeba płacić... - Ceny są wysokie - podkreślają.



Michał Kujaczyński, rzecznik Urzędu Miasta mówi, że tańszą alternatywą dla kierowców ma być nowy parking wielopoziomowy na ul. Kamiennej, gdzie posiadacze karty mieszkańca zaparkują za złotówkę na całą dobę, a pozostali kierowcy 2 zł za godzinę.



- Chodzi o wyeliminowanie tych samochodów, które jeżdżą w kółko, szukając miejsca do zaparkowania - dodaje Kujaczyński.



Nowe zasady parkowania wejdą w życie z początkiem lutego.