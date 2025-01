Pierwsze krokusy na Jasnych Błoniach [ZDJĘCIA]

W tym roku wiosna przyszła za wcześnie. Na Jasnych Błoniach pojawiają się pierwsze krokusy.

Kwiaty są nie tylko symbolem nadchodzącej wiosny, ale także atrakcją turystyczną Szczecina. Jak mówią mieszkańcy, w tym roku kwiaty pojawiły się wyjątkowo wcześnie.





- Pierwsze krokusy widziałam tydzień temu. Trzeba uważać, żeby nie podeptać. Bardzo ładne. Co roku przychodzę z psem na krokusy. Nie wszyscy ich pilnują. To bardzo ładne miejsce. - Pojawiły się za wcześnie - to głosy szczecinian.





Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Krokusów na Jasnych Błoniach nie można deptać ani zrywać. Za dewastacje kwiatów grozi mandat w wysokości 500 złotych.