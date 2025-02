Część kandydatów - w ogóle nie będzie kandydować. Politolog komentuje na naszej antenie rozkręcającą się kampanię prezydencką.

Edycja tekstu: Michał Król

W tej chwili zarejestrowanych jest 18 komitetów wyborczych, a chęć startu w wyborach zadeklarowało 22 kandydatów i kandydatek. To dużo - oceniał w "Rozmowie pod krawatem" prof. Łukasz Tomczak. Ale część z nich w ogóle nie myśli o wygranej - to raczej forma autopromocji.- Swego czasu jakiś kandydat, który - jeśli dobrze pamiętam - reklamował wkładki do butów albo coś takiego. To jest okazja na wypromowanie jakiegoś swojego pomysłu na życie, bądź samego siebie - mówi politolog.Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się 18 maja.