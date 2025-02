Radni PiS zapowiadają własne kontrole wszystkich instytucji kultury

"Szczecinowi do wysokiego poziomu kultury wiele brakuje" - radni Prawa i Sprawiedliwości komentują m.in. raport Najwyższej Izby Kontroli w Willi Lentza i zapowiadają własne kontrole.

NIK wykazała nieprawidłowości w willi, chodzi m.in. o nierozliczenie dotacji oraz zakupy alkoholu za 120 tys. zł.To przykład złego zarządzania finansami publicznymi w naszym mieście - mówi szczeciński radny PiS Krzysztof Romianowski i dodaje, że nikt nie przeprosił mieszkańców i nie poniósł odpowiedzialności politycznej za całą sytuację.- Największym smaczkiem tego wszystkiego jest 120 000 zł na alkohol. Jeżeli instytucja kultury ma słynąć z tego, że ma degustować lub handlować alkoholem, no to ja przepraszam bardzo, może w sklepach monopolowych zróbmy teatr - mówi Romianowski.Swoje kontrole radni Prawa i Sprawiedliwości rozpoczną od Willi Lentza i Domu Kultury 13 Muz.- Jako klub radnych Prawa i Sprawiedliwości na pewno prześwietlimy wszystkie instytucje kultury w naszym mieście. Będziemy prowadzili kontrole, które przysługują nam jako radnym w ramach ustawy o samorządzie. Będziemy pisali interpelacje, bo nie może być takiej sytuacji, że ze środków publicznych - mówiąc krótko - idą takie wały - mówi Romianowski.Dyrektorce Willi Lentza nie przedłużono umowy. Szczeciński magistrat ogłosił konkurs na to stanowisko.