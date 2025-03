"Mam wrażenie, że Uniwersytet Szczeciński został wykorzystany, by we mnie uderzyć" [ZDJĘCIA]

Nie uważa, żeby popełnił błąd. Czuje się za to kozłem ofiarnym. Były minister nauki i szkolnictwa wyższego mówi na naszej antenie o kulisach swojej dymisji.

Dariusz Wieczorek zrezygnował ze stanowiska w grudniu ubiegłego roku. To po tym, jak media zarzuciły mu m.in. ujawnienie danych sygnalistki, która informowała go o nieprawidłowościach, do których - jej zdaniem - miało dochodzić na Uniwersytecie Szczecińskim.Zdaniem Wieczorka - żadnej afery na uczelni nie było. Jak mówił w "Rozmowie pod Krawatem" - oskarżenia były odwetem za jego działalność jako szefa resortu.- Ja zobaczyłem ile pieniędzy jest ukradzionych. Nie boję się użyć tego słowa. Stąd zmiany w ustawie i jasne powiedzenie, że dzisiaj trzeba pieniądze wydawać efektywnie i uczciwie. Mam wrażenie, że Uniwersytet Szczeciński został wykorzystany, żeby we mnie uderzyć - dodał Wieczorek.Spytaliśmy byłego ministra czy czuje się kozłem ofiarnym, podkreślił że ma "niestety takie wrażenie". Jego ministerialna kariera zakończyła się po ujawnieniu licznych lokalnych powiązań, głównie w Uniwersytecie Szczecińskim. Żona ministra awansowała w uczelni, a żona rektora została powołana do ministerialnej komisji ewaluacji nauki.- To jest obrażanie tych kobiet. No bo wychodzi na to, że to są nieudaczniczki, które tylko dzięki temu, że jakiś deal w cudzysłowie przeprowadziły z rektorem Uniwersytetu Szczecińskiego mogą funkcjonować i działać. Nie, ja jestem absolutnie przeciwny temu, ażeby rodzina cierpiała tylko dlatego, że ktoś jest ministrem, premierem, radnym, posłem - podkreślał.Dariusz Wieczorek jako minister miał nie zachować anonimowości sygnalistki. Dziś przekonuje, że to manipulacja na najwyższym poziomie, bo jego zdaniem o przewodniczącej związku zawodowego pracowników uczelni nie można mówić "sygnalistka".- Jeżeli dostajemy z maila Uniwersytetu Szczecińskiego pismo od pani przewodniczącej i jeżeli to pismo jest skierowane do premiera Rzeczypospolitej Polskiej i do wicemarszałka Czarzastego, to o jakim sygnaliście mówimy - tłumaczył Wieczorek.Co do błędów w oświadczeniu majątkowym i pomyleniu metrów z hektarami, były minister przyznał się do pomyłki, ale przekonywał, że błędy można znaleźć w "80 proc. oświadczeń majątkowych posłów" i należy zmienić ustawę dotyczącą oświadczeń.Całej "Rozmowy pod Krawatem" można wysłuchać, ale również obejrzeć - na naszej podstronie albo na radiowym Facebooku , powtórka całości na antenie o północy.