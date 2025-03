Zastępca prezydenta: podejście systemowe pozwoli uniknąć błędów w inwestycjach

Będą dokładniejsze kontrole szczecińskich inwestycji. Tak zapowiada zastępca prezydenta Szczecina.

Edycja tekstu: Michał Król

To po wpadce podczas remontu al. Juliana Fałata w Parku Kasprowicza. Już w trakcie prac okazało się, że na środku nowej ścieżki rowerowej stoi drzewo. Żeby je ominąć rowerzyści musieliby wjeżdżać na trasę dla pieszych.To oczywisty błąd - mówił w "Rozmowie pod krawatem" Michał Przepiera. Dodał, że kolejne inwestycje znajdą się pod ściślejszą kontrolą.- Nie powinno to się zdarzyć. Oczywiście od razu zostały wyciągnięte wnioski, żeby było podejście systemowe. Żeby to jednak nie miało wszystko charakteru reakcji, kiedy jest błąd, tylko tego, że po prostu błędu się wcześniej nie popełnia. Zwłaszcza takiego, który potem powoduje, że jesteśmy na czołówkach w całej Polsce - mówi Przepiera.Ostatecznie ścieżka ominie drzewo. Remont ul. Fałata ma zakończyć się przed wakacjami. Koszt prac to 6,5 miliona złotych.