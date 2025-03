"Rozmowa pod krawatem" RS: Fundusze z KPO dla Szczecina oraz Strefa Czystego Transportu

Pojazdy powinny trafić do Szczecina w 2026 roku. źródło: https://ts.szczecin.pl/strona/umowa-na-nowe-tramwaje-podpisana

Osiem nowych dwukierunkowych tramwajów trafi do Szczecina do końca maja przyszłego roku - zapowiedział w "Rozmowie pod krawatem" Michał Przepiera.

Co z ich finansowaniem? Miasto liczy na pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy - przyznaje zastępca prezydenta Szczecina. W tym kontekście pojawia się temat Strefy Czystego Transportu, bo to dodatkowe punkty w walce o pieniądze…







- Mamy uchwałę intencyjną w sprawie powstania takiej strefy, ale mimo wszystko w ostatnim rozdaniu dostaliśmy 0 punktów. Ponieważ nie można wprowadzać Strefy Czystego Transportu "na chybcika", zgodnie z ustawą potrzebne są konsultacje społeczne i uszczegółowianie uchwały - a tych elementów w przypadku Szczecina zabrakło. I nie tylko w przypadku naszego miasta - podkreślił Michał Przepier.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

- W mojej ocenie, ale zdaniem wielu obiektywnych ekspertów: nie ma szans w tak krótkim czasie - chodzi o konsultacje społeczne, o dokumenty analityczne, o pewną bazę danych - jakim był nabór, przygotować tę strefę. W związku z tym nikt tych dwóch punktów nie zdobył - powiedział.Jak zapewnia zastępca prezydenta Szczecina pieniądze z KPO na zakup ośmiu tramwajów ostatecznie dostaniemy chociażby dlatego, że w puli zostały jeszcze środki. Pytanie zatem:A co ze Strefą Czystego Transportu, która "wyrzuci" z centrum miasta starsze samochody?- Należy przebić ten balon, wszystkie te niepokoje... Najpierw zróbmy w ogóle analitykę: o czym my mówimy? Z czym to się wiąże dla nas? A następnie: czy podejmujemy decyzję, czy nie. Rozpoczęty został proces pracy nad wprowadzeniem - lub nie - strefy, a decyzja będzie podjęta po tym procesie, który zostanie przeprowadzony - dodał.Rozstrzygnięcia w kolejnych konkursach na unijne środki również mogą być uzależnione od tego, czy miasto ma taką strefę.Z Michałem Przepierą rozmawialiśmy także o planowanych wyburzeniach kamienic, o przebudowie ul. Powstańców Wielkopolskich i o poprawkach na dworcu Niebuszewo i w alei Jana Pawła II.