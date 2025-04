Prawo ma być autorytetem, a nie realizować interesów partii politycznych - dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego komentuje na naszej antenie decyzję dotyczącą Zbigniewa Ziobry.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Sąd Okręgowy w Warszawie odrzucił wniosek komisji śledczej do spraw Pegasusa, która chciała, aby były minister sprawiedliwości trafił za kratki. To przykład tego, że sędzia kierował się przepisami, a nie dobrem któregoś z ugrupowań - podkreśliła w "Rozmowie pod krawatem" prof. Ewelina Cała-Wacinkiewicz.- Czas, by rządziło prawo i czas wrócić do tego, by prawo było autorytetem, nawet jeżeli ono nie realizuje interesów... - przede wszystkim, jeśli nie realizuje interesów - takiej czy innej partii politycznej - podkreśliła.Przedstawiciele komisji domagali się aresztu dla Zbigniewa Ziobry, ponieważ pięciokrotnie nie stawiał się na jej wezwanie.