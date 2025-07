PiS będzie przyglądać się pracy służb - Kaczyński w Rosówku [ZDJĘCIA]

Politycy PiS będą przyglądać się pracy służb w czasie zapowiedzianych przez rząd kontroli granicznych - mówił w niedzielę na przejściu granicznym w Rosówku Jarosław Kaczyński. Kontrole wracają na granicę z Niemcami o północy z niedzieli na poniedziałek.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

- Bardzo serdecznie dziękuję tym, którzy własnym ciałem, własnymi rękami, a być może, że przyjdzie i taki czas, że będzie trzeba coś do tej ręki wziąć, będą bronić i już bronią polskiej granicy - mówił Jarosław Kaczyński.- Są niby tutaj jakieś wyrywkowe kontrole planowane, ale nie wiemy, czy to będą kontrole przeciwko tym, którzy się tutaj nielegalnie przerzuca, czy przeciwko tym, którzy przeciwko temu się bronią. No i oczywiście będziemy też patrzeć bardzo uważnie na te wyrywkowe kontrole. Czemu one mają naprawdę służyć - dodał prezes PiS.- Mieszkamy tutaj w tym pasie nadgranicznym. My przyjmujemy ludzi, ale chcemy wiedzieć, kto do naszego domu przybywa. - Przyszedłem po to, żeby zaprotestować przeciwko przyjmowaniu tutaj innych obcych narodowości. - Jak na razie ta wojna polsko-polska trochę jest dziwna i śmieszna. - To co się dzieje to jest po prostu niepokojące i takie zrywy społecznościowe są według mnie bardzo, bardzo potrzebne - mówili zebrani na spotkaniu.Podczas spotkania z prezesem Prawa i Sprawiedliwości doszło do szarpaniny z aktywistami, którzy wystąpili z transparentem z hasłem zawierającym wulgaryzmy. Policja na razie nie skomentowała tego incydentu. Do tematu będziemy wracać.