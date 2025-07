7. szczeciński Marsz Równości [WIDEO, ZDJĘCIA]

Rozpoczyna się siódmy Szczeciński Marsz Równości. Tegoroczne wydarzenie odbywa się pod hasłem "Na co czekacie?", a jego celem jest motywowanie do wsparcia związków jednopłciowych i równego traktowania osób LGBTQ+.





Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Z uczestnikami marszu na Jasnych Błoniach rozmawiał reporter Radia Szczecin.- Myślę, że to jest ważne, żeby tutaj pojawiło się więcej osób i dzięki temu ludzie z zewnątrz zobaczyli, że jesteśmy. Dlaczego ważne? - pytał. - Żeby oswajać ludzi z tym, że osoby LGBT są wśród nas wszędzie. - Chcemy wspierać ludzi LGBT, ponieważ są mocno hejtowani też, więc chcemy, żeby zobaczyli, że ludzie ich wspierają po prostu. - Ja jestem ojcem dwójki dzieci i uważam, że osoby LGBTQ są takie same jak cała reszta. Nawet trochę niezręcznie mówić w ten sposób, bo jeżeli wszyscy jesteśmy tacy sami, to nie widzę powodu, żeby to jakoś rozgraniczać.- Maszerujemy, maszerujemy już drugi raz. - Co skłoniło? Solidarność z osobami LGBT. - Żebyśmy w końcu byli jednością w tym kraju, a nie byli wytykani ciągle. - My jesteśmy w Szczecinie. Szczecin i tak jest całkiem niezłym miastem dla osób LGBT. - Uważam po prostu, że mogłoby tego być więcej, mogłoby więcej osób być otwartych na inne osoby niż normy, do których są przyzwyczajeni. - mówią uczestnicy.Marsz przejdzie z Jasnych Błoni przez aleję Wojska Polskiego, plac Grunwaldzki i plac Rodła z powrotem na Błonia. Ulice będą dynamicznie wyłączane z ruchu. Po nim planowane jest afterparty.