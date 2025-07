Są plany poszerzenia zasięgu tramwaju wodnego

Ta wakacyjna atrakcja łączy Szczecin, Nowe Warpno i Świnoujście, jednak starosta policki Shivan Fate marzy, o poszerzeniu trasy.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Jak mówi, prowadzi rozmowy by w przyszłości powstały cztery szlaki.- Szczecin, Moczyły albo Siadło Dolne w gminie Kołbaskowo, dalej Gryfino i Widuchowa. Druga linia to byłaby na północ od Szczecina czyli: Szczecin, Trzebież. Kolejne to dwie linie poziome czyli Świnoujście - Nowe Warpno i Stepnica - Trzebież - mówi Shivan Fate.Tramwaj wodny kursuje w każdy wakacyjny weekend. Wypływa o 7 rano ze Szczecina, a trasa do Świnoujścia zajmuje około 4 godziny.