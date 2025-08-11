Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
"Przez promil ludzi, którzy robili wały na KPO, podkopuje się wszystko"

Region Antoni Stefański

Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]
Fot. Antoni Stefański [Radio Szczecin]
„Totalny absurd” i „socjal dla bogatych” - tak szczecińscy działacze partii Razem określają wypłacanie pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy przedsiębiorcom, którzy wydali je na nieodpowiednie cele.
Sprawa kontroli KPO trafi do Prokuratury Europejskiej

Sprawa kontroli KPO trafi do Prokuratury Europejskiej

W regionie wydano je m.in. na jachty, plenerowe kino, apartament na wynajem i trenerów personalnych – mówi Mikołaj Nowacki, rzecznik prasowy zachodniopomorskiego okręgu partii.

- Nie zgadzamy się na tego rodzaju rozdawnictwo. To nie jest czas na programy typu Jacht Plus dla przedsiębiorców, kiedy Polska w dalszym ciągu nie posiada kompleksowego programu budownictwa społecznego, czy nie jest niezależna energetycznie - mówi Nowacki.

Zamiast do pokrzywdzonych przez pandemię przedsiębiorców, pieniądze płynęły do zwykłych cwaniaków i ludzi powiązanych ze sferami rządzącymi – twierdzi Adam Kościelak.

- Jest to coś, co buduje tylko platformę dla eurosceptyków, takich jak pan Mentzen czy pan Bosak, żeby mówili, że Unia jest zła. KPO w większości to są bardzo dobrze wydane fundusze. To są fundusze, które wspierają bardzo ważne gałęzie polskiego przemysłu. Niestety w tym momencie sytuacja jest taka, że przez ten promil ludzi, którzy robili wały, podkopuje się wszystko - mówi Kościelak.

Zdaniem działaczy partii Razem, winnymi takiej sytuacji są polityczny establishment i nieuczciwie działający przedsiębiorcy.

Premier Donald Tusk zapowiedział, że po posiedzeniu rządu we wtorek zdecyduje o ewentualnych dymisjach w związku z doniesieniami na temat wykorzystania środków z KPO.

Edycja tekstu: Michał Król
sierpień 2025
serwis z godziny 20:00
