"Przez promil ludzi, którzy robili wały na KPO, podkopuje się wszystko"

„Totalny absurd” i „socjal dla bogatych” - tak szczecińscy działacze partii Razem określają wypłacanie pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy przedsiębiorcom, którzy wydali je na nieodpowiednie cele.

W regionie wydano je m.in. na jachty, plenerowe kino, apartament na wynajem i trenerów personalnych – mówi Mikołaj Nowacki, rzecznik prasowy zachodniopomorskiego okręgu partii.- Nie zgadzamy się na tego rodzaju rozdawnictwo. To nie jest czas na programy typu Jacht Plus dla przedsiębiorców, kiedy Polska w dalszym ciągu nie posiada kompleksowego programu budownictwa społecznego, czy nie jest niezależna energetycznie - mówi Nowacki.Zamiast do pokrzywdzonych przez pandemię przedsiębiorców, pieniądze płynęły do zwykłych cwaniaków i ludzi powiązanych ze sferami rządzącymi – twierdzi Adam Kościelak.- Jest to coś, co buduje tylko platformę dla eurosceptyków, takich jak pan Mentzen czy pan Bosak, żeby mówili, że Unia jest zła. KPO w większości to są bardzo dobrze wydane fundusze. To są fundusze, które wspierają bardzo ważne gałęzie polskiego przemysłu. Niestety w tym momencie sytuacja jest taka, że przez ten promil ludzi, którzy robili wały, podkopuje się wszystko - mówi Kościelak.Zdaniem działaczy partii Razem, winnymi takiej sytuacji są polityczny establishment i nieuczciwie działający przedsiębiorcy.Premier Donald Tusk zapowiedział, że po posiedzeniu rządu we wtorek zdecyduje o ewentualnych dymisjach w związku z doniesieniami na temat wykorzystania środków z KPO.