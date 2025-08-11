Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz

Zabytkowy dwór Sienno jest w katastrofalnym stanie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Antoni Stefański

Realizacja Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Otoczenie dworu Sienno na szczecińskiej Żelechowej jest „pożerane” przez zabudowę deweloperską. Sam budynek, mimo katastrofalnego stanu, nie zostanie wyburzony, ponieważ jest w rejestrze zabytków.
Prace mające na celu zabezpieczenie dachu nie dały dotychczas oczekiwanego rezultatu – mówi Michał Dębowski, miejski konserwator zabytków.

- Sprawa została przekazana na drogę postępowania egzekucyjnego. Na poprzedniego już właściciela zostały nałożone trzy grzywny w celu przymuszenia wykonania tego obowiązku. Teraz nowy, obecny właściciel, przejmuje jakby to zobowiązanie, więc jest zobligowany do wykonania tych prac zabezpieczających - mówi Dębowski.

Po uprzątnięciu całego terenu potrzebne jest odrestaurowanie budynku, a w dalszej perspektywie również znajdującego się za nim parku z oczkiem wodnym. To jest do zrobienia, bo warto ocalić tę cząstkę historii Żelechowej, której już nie ma – uważa dr Marek Łuczak, prezes Pomorskiego Towarzystwa Historycznego.

- Musiało by tam być - jeżeli to jest osiedle - administracja, jakieś biuro, może tam być też restauracja. Mamy przecież zachowaną świetną aleję, plac z przodu. To naprawdę można fajnie zrobić - mówi Łuczak.

Firma Amber sprzedała nieruchomość miesiąc temu. Nie podała jednak nazwy nowego właściciela, zasłaniając się tajemnicą handlową. Do tematu będziemy wracać.

Edycja tekstu: Michał Król
Prace mające na celu zabezpieczenie dachu nie dały dotychczas oczekiwanego rezultatu – mówi miejski konserwator zabytków Michał Dębowski.
Dwór Sienno - taśma 2
To jest do zrobienia, bo warto ocalić tę cząstkę historii Żelechowej, której już nie ma – uważa prezes Pomorskiego Towarzystwa Historycznego dr Marek Łuczak.
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]
Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz 1 komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

Najczęściej czytane

  1. Trwają poszukiwania mężczyzny, który zostawił kajak na Parsęcie [ZDJĘCIA]
    (od przedwczoraj oglądane 10614 razy)
  2. W jeziorze Broczyno pod Czaplinkiem odnaleziono ciało 23-latka
    (od przedwczoraj oglądane 7150 razy)
  3. Potrącenie, a potem zderzenie. Wypadek w Szczecinie
    (od 06 sierpnia oglądane 5808 razy)
  4. Pogoń przegrywa w Gdyni. Gol, gesty i przeprosiny Jakubczyka [ZDJĘCIA, AKTUALIZACJA]
    (od 09 sierpnia oglądane 5262 razy)
  5. Wypadki i utrudnienia na A6 [AKTUALIZACJE]
    (od przedwczoraj oglądane 4779 razy)

Archiwum informacji

sierpień 2025
poniedziałek28wtorek29środa30czwartek31piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 22:00
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Za dwa lata lotnisko w Goleniowie będzie mieć nowy terminal [WIDEO, ZDJĘCIA]
Zabytkowy dwór Sienno jest w katastrofalnym stanie [WIDEO, ZDJĘCIA]
"Ratujemy ludzkie życie" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Festiwal "12 godzin dla życia – Serce Świnoujścia" [WIDEO, ZDJĘCIA]
Bezpieczeństwo nad wodą, czyli wyobraźnia, odpowiedzialność, asekuracja... [WIDEO, ZDJĘCIA]
Słońce nad Szczecinem, mieszkańcy na kąpieliskach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty