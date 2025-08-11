Zabytkowy dwór Sienno jest w katastrofalnym stanie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Otoczenie dworu Sienno na szczecińskiej Żelechowej jest „pożerane” przez zabudowę deweloperską. Sam budynek, mimo katastrofalnego stanu, nie zostanie wyburzony, ponieważ jest w rejestrze zabytków.

Prace mające na celu zabezpieczenie dachu nie dały dotychczas oczekiwanego rezultatu – mówi Michał Dębowski, miejski konserwator zabytków.- Sprawa została przekazana na drogę postępowania egzekucyjnego. Na poprzedniego już właściciela zostały nałożone trzy grzywny w celu przymuszenia wykonania tego obowiązku. Teraz nowy, obecny właściciel, przejmuje jakby to zobowiązanie, więc jest zobligowany do wykonania tych prac zabezpieczających - mówi Dębowski.Po uprzątnięciu całego terenu potrzebne jest odrestaurowanie budynku, a w dalszej perspektywie również znajdującego się za nim parku z oczkiem wodnym. To jest do zrobienia, bo warto ocalić tę cząstkę historii Żelechowej, której już nie ma – uważa dr Marek Łuczak, prezes Pomorskiego Towarzystwa Historycznego.- Musiało by tam być - jeżeli to jest osiedle - administracja, jakieś biuro, może tam być też restauracja. Mamy przecież zachowaną świetną aleję, plac z przodu. To naprawdę można fajnie zrobić - mówi Łuczak.Firma Amber sprzedała nieruchomość miesiąc temu. Nie podała jednak nazwy nowego właściciela, zasłaniając się tajemnicą handlową. Do tematu będziemy wracać.