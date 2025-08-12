Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
W Urzędzie Miasta znaleziono ludzkie szczątki [ZDJĘCIA]

Region Przemysław Polanin

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]
Szczątki ludzkie znalezione na terenie Urzędu Miasta w Kołobrzegu. Kości odnaleziono w czasie prac remontowych.
W urzędzie prowadzone są prace związane z termomodernizacją starego skrzydła budynku, należącego niegdyś do Powiatowego Urzędu Pracy.

Na kości natrafili pracownicy wykonujący prace w parterowej części obiektu - mówi Michał Kujaczyński, rzecznik magistratu.

- Po ściągnięciu podłogi po prostu znaleziono kości. Natychmiast została powiadomiona policja, została wszczęta procedura, a teren został zabezpieczony - mówi Kujaczyński.

Na miejsce wezwana została policja i prokuratura. Kości zostały zabezpieczone. Cały remont w pomieszczeniach parterowych musiał zostać natomiast wstrzymany, a pracownicy przenieśli się na górną kondygnację.

Znalezione kości pochodzą prawdopodobnie z 1945 roku, gdy w tej lokalizacji toczyły się krwawe walki o miasto, w czasie których śmierć poniosło ponad 1400 polskich żołnierzy.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Przemysława Polanina.

