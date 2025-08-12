W Urzędzie Miasta znaleziono ludzkie szczątki [ZDJĘCIA]

Szczątki ludzkie znalezione na terenie Urzędu Miasta w Kołobrzegu. Kości odnaleziono w czasie prac remontowych.

W urzędzie prowadzone są prace związane z termomodernizacją starego skrzydła budynku, należącego niegdyś do Powiatowego Urzędu Pracy.Na kości natrafili pracownicy wykonujący prace w parterowej części obiektu - mówi Michał Kujaczyński, rzecznik magistratu.- Po ściągnięciu podłogi po prostu znaleziono kości. Natychmiast została powiadomiona policja, została wszczęta procedura, a teren został zabezpieczony - mówi Kujaczyński.Na miejsce wezwana została policja i prokuratura. Kości zostały zabezpieczone. Cały remont w pomieszczeniach parterowych musiał zostać natomiast wstrzymany, a pracownicy przenieśli się na górną kondygnację.Znalezione kości pochodzą prawdopodobnie z 1945 roku, gdy w tej lokalizacji toczyły się krwawe walki o miasto, w czasie których śmierć poniosło ponad 1400 polskich żołnierzy.