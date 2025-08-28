Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Zobacz
Zobacz
Zobacz

Plac Adamowicza przejdzie metamorfozę [ZDJĘCIA]

Region Adam Wosik

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Zmieni się oblicze szczecińskiego placu Adamowicza. To za sprawą uchwały Rady Miasta, która zmodyfikować ma plan zagospodarowania przestrzennego dla części tego obszaru - zapowiada radny Koalicji Obywatelskiej Andrzej Radziwinowicz.
- Są te niskie pawilony, niezbyt piękne i niezbyt przystające tak naprawdę do zabudowy śródmiejskiej. Dziś wiemy, że dzięki planowi troszkę pozmieniamy to miejsce. Pawilony zostaną na pewno wyburzone i w to miejsce powstanie wyższa zabudowa. Tam, gdzie jest biblioteka, będzie zabudowa nie wyższa niż 23 metry, nie niższa niż 4 kondygnacje, więc na pewno będzie o wiele wyżej - mówi Radziwinowicz.

Proponowana zmiana porządkuje przestrzeń w tej części Szczecina - uważa radny Prawa i Sprawiedliwości Marek Duklanowski.

- Ta zmiana daje możliwość też zamieszkania, bo po jednej stronie placu Adamowicza jest teren przewidziany tylko na usługi, a po drugiej stronie na usługi wraz z funkcją mieszkaniową, więc daje szansę również dla tych osób, które wybierają mieszkanie blisko celów swoich codziennych podróży, blisko pracy, blisko szkoły - mówi Duklanowski.

Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 28, znajdująca się przy Placu Lotników ma zostać przeniesiona, jej nowa lokalizacja nie jest jeszcze znana.

Zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - dla okolic placu Adamowicza w Szczecinie - trafią pod obrady najbliższej sesji Rady Miasta. Ta zaplanowana jest na wtorek 9 września. Część tego terenu miasto chce przeznaczyć na sprzedaż.

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek
Najnowsze podcasty