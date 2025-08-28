Sukces szczecińskiej licealistki na światowym finale olimpiady astronomicznej

Sukces szczecińskiej licealistki na Międzynarodowej Olimpiadzie z Astronomii i Astrofizyki w Mumbaju. Jasmina Nurković, uczennica szczecińskiego XIII Liceum Ogólnokształcącego zdobyła srebrny medal na światowym finale konkursu.

Edycja tekstu: Michał Król

Do tych zawodów przygotowywała się od VII klasy szkoły podstawowej. Do etapu międzynarodowego zakwalifikowało się pięciu najlepszych uczniów z naszego kraju.Jak mówi Jasmina, wyjazd na olimpiadę to nie tylko szansa na sukces, ale też życiowa przygoda.- Były zadania z czarnych dziur, z radioastronomii, np. kilka zadań o gwiazdach neutronowych. Ciekawe było zadanie grupowe, w którym mieliśmy samodzielnie zebrać pomiary radioteleskopem - mówi Jasmina Nurković.Dzięki zajęciu tak wysokiego miejsca na olimpiadzie, Jasmina może się dostać na najlepsze uczelnie na świecie. W przygotowaniach do olimpiady pomagał jej nauczyciel fizyki i astronomii w szczecińskiej "trzynastce" Tomasz Skowron. Jego podopieczni właśnie wrócili z obozu astronomicznego, na którym przygotowywali się do kolejnych konkursów.- Czy to obozy, czy zajęcia indywidualne, które prowadzimy z takimi uczniami, czy współpraca z naszymi absolwentami, którzy w liczbie czterech osób byli pomagać nam w zajęciach. W najprostszy sposób to przede wszystkim ciężka mozolna praca - mówi Skowron.To nie pierwszy medal zdobyty przez licealistów z XIII LO. W zeszłym roku również po srebro sięgnął Michał Jagodziński.