Radio Szczecin
Sedinum | Leszek Herman
Sukces szczecińskiej licealistki na światowym finale olimpiady astronomicznej

Region Jakub Tomala

Jasmina Nurković. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Tomasz Skowron. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Sukces szczecińskiej licealistki na Międzynarodowej Olimpiadzie z Astronomii i Astrofizyki w Mumbaju. Jasmina Nurković, uczennica szczecińskiego XIII Liceum Ogólnokształcącego zdobyła srebrny medal na światowym finale konkursu.
Do tych zawodów przygotowywała się od VII klasy szkoły podstawowej. Do etapu międzynarodowego zakwalifikowało się pięciu najlepszych uczniów z naszego kraju.

Jak mówi Jasmina, wyjazd na olimpiadę to nie tylko szansa na sukces, ale też życiowa przygoda.

- Były zadania z czarnych dziur, z radioastronomii, np. kilka zadań o gwiazdach neutronowych. Ciekawe było zadanie grupowe, w którym mieliśmy samodzielnie zebrać pomiary radioteleskopem - mówi Jasmina Nurković.

Dzięki zajęciu tak wysokiego miejsca na olimpiadzie, Jasmina może się dostać na najlepsze uczelnie na świecie. W przygotowaniach do olimpiady pomagał jej nauczyciel fizyki i astronomii w szczecińskiej "trzynastce" Tomasz Skowron. Jego podopieczni właśnie wrócili z obozu astronomicznego, na którym przygotowywali się do kolejnych konkursów.

- Czy to obozy, czy zajęcia indywidualne, które prowadzimy z takimi uczniami, czy współpraca z naszymi absolwentami, którzy w liczbie czterech osób byli pomagać nam w zajęciach. W najprostszy sposób to przede wszystkim ciężka mozolna praca - mówi Skowron.

To nie pierwszy medal zdobyty przez licealistów z XIII LO. W zeszłym roku również po srebro sięgnął Michał Jagodziński.

Edycja tekstu: Michał Król
Relacja Jakuba Tomali z programu Tematy i Muzyka (TiM)

12345

Najnowsze podcasty