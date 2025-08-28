Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Zabawa w kotka i myszkę, czyli straż miejska kontra taksówkarze na postoju Kiss & Ride

Region Sławomir Orlik

Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]
Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]
243 interwencje, kilkanaście mandatów, kilkadziesiąt pouczeń - to tegoroczne efekty działań Straży Miejskiej przed dworcem Szczecin Główny. A chodzi tylko o dwa parkingi "Kiss & Ride".
28.08.2025

28.08.2025

Kiss & Ride przy dworcu notorycznie okupowany przez taksówkarzy [WIDEO, ZDJĘCIA]
Z założenia mają one służyć tym, którzy chcą szybko podjechać pod dworzec i kogoś wysadzić lub odebrać. Jest tam też znak zakaz zatrzymywania się powyżej minuty. Niektórzy taksówkarze zrobili jednak z tego postój, blokując tym samym miejsce innym.

To przypomina zabawę w kotka i myszkę. Podjeżdża nasz radiowóz i taksówkarze natychmiast odjeżdżają - mówiła w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji" Joanna Wojtach, rzeczniczka szczecińskiej straży miejskiej.

- Podjeżdżając musimy wiedzieć, że ten kierowca przekroczył czas postoju. Zatem robimy zdjęcie, jak stoi i kolejne jak długo. My jako jednostka, co prawda umundurowana, ale nie ma możliwości prowadzenia działań operacyjnych, czyli podjeżdżania cywilnym nieoznakowanym samochodem i nieumundurowani - mówiła rzeczniczka straży miejskiej.

Sam odjazd auta z parkingu nie jest podstawą by wszcząć postępowanie - dodała Joanna Wojtach.

- Musimy mieć dokumentację, którą ewentualnie przedłożymy w sądzie, która jasno i bez żadnych wątpliwości wskaże, że ten czas postoju został przekroczony - mówiła Wojtach.

Do tematu powrócimy. Czekamy na komentarz policji.

Edycja tekstu: Michał Król
