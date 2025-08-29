Dwie firmy w przetargu na autobusy dla SPA Dąbie

MAN i Solaris - te dwie firmy złożyły oferty w przetargu na dostawę 22 autobusów dla Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego Dąbie.
Chodzi o cztery autobusy jednoczłonowe i 18 przegubowców "mild hybrid", czyli z silnikiem elektrycznym wspomagającym główny silnik spalinowy.
Obie oferty przekraczają założony budżet, dlatego przedsiębiorstwo autobusowe zamierza zwrócić się do miasta o zgodę na dalsze procedowanie postępowania.
Autobusy jednoczłonowe mają mieć 12 metrów i będzie mogło nimi podróżować minimum 85 osób. Pojazdy przegubowe pomieszczą co najmniej 140 osób.
Część autobusów (wszystkie jednoczłonowe i połowa przegubowych) miałaby się znaleźć w Szczecinie do 1 lutego 2027 roku, a pozostałe - rok później.
Edycja tekstu: Jacek Rujna
Wprawdzie nie znam warunków specyfikacji ale uważam że "różnego rodzaju wodotryski" typu WiFi , gniazda USB , monitory do wyświetlania reklam czy podświetlane poręcze we współczesnej komunikacji miejskiej są zbędnym gadżetem podwyższającym niepotrzebnie cenę. Sam korzystam codziennie z autobusów max. godzinę na dobę i nie zwracam uwagi na powyższe "udogodnienia". Autobus miejski powinien być co najważniejsze niskopodłogowy i z jak największą powierzchnią równej i płaskiej podłogi pod siedzeniami. Jako społeczeństwo się starzejemy i wspinanie się na różnego rodzaju stopnie , nadkola itp. jest coraz trudniejsze. Podobają mi się stare, trzydrzwiowe przegubowe Mercedesy gdzie do przodu zawsze zmierzają emeryci z wózkami zakupowymi ; wygodnie i bezpiecznie . A te ostatnio testowane autobusy z Dąbia to w 80% były dla młodych , zdrowych ludzi...