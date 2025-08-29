Dwie firmy w przetargu na autobusy dla SPA Dąbie

MAN i Solaris - te dwie firmy złożyły oferty w przetargu na dostawę 22 autobusów dla Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego Dąbie.

Chodzi o cztery autobusy jednoczłonowe i 18 przegubowców "mild hybrid", czyli z silnikiem elektrycznym wspomagającym główny silnik spalinowy.





Obie oferty przekraczają założony budżet, dlatego przedsiębiorstwo autobusowe zamierza zwrócić się do miasta o zgodę na dalsze procedowanie postępowania.



Autobusy jednoczłonowe mają mieć 12 metrów i będzie mogło nimi podróżować minimum 85 osób. Pojazdy przegubowe pomieszczą co najmniej 140 osób.





Edycja tekstu: Jacek Rujna

Część autobusów (wszystkie jednoczłonowe i połowa przegubowych) miałaby się znaleźć w Szczecinie do 1 lutego 2027 roku, a pozostałe - rok później.