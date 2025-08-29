Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

Dwie firmy w przetargu na autobusy dla SPA Dąbie

Region Elżbieta Bielecka

źródło: facebook.com/SPADABIE
źródło: facebook.com/SPADABIE
MAN i Solaris - te dwie firmy złożyły oferty w przetargu na dostawę 22 autobusów dla Szczecińskiego Przedsiębiorstwa Autobusowego Dąbie.
Chodzi o cztery autobusy jednoczłonowe i 18 przegubowców "mild hybrid", czyli z silnikiem elektrycznym wspomagającym główny silnik spalinowy.

Obie oferty przekraczają założony budżet, dlatego przedsiębiorstwo autobusowe zamierza zwrócić się do miasta o zgodę na dalsze procedowanie postępowania.

Autobusy jednoczłonowe mają mieć 12 metrów i będzie mogło nimi podróżować minimum 85 osób. Pojazdy przegubowe pomieszczą co najmniej 140 osób.

Część autobusów (wszystkie jednoczłonowe i połowa przegubowych) miałaby się znaleźć w Szczecinie do 1 lutego 2027 roku, a pozostałe - rok później.

Edycja tekstu: Jacek Rujna

Dodaj komentarz 1 komentarz

Wprawdzie nie znam warunków specyfikacji ale uważam że "różnego rodzaju wodotryski" typu WiFi , gniazda USB , monitory do wyświetlania reklam czy podświetlane poręcze we współczesnej komunikacji miejskiej są zbędnym gadżetem podwyższającym niepotrzebnie cenę. Sam korzystam codziennie z autobusów max. godzinę na dobę i nie zwracam uwagi na powyższe "udogodnienia". Autobus miejski powinien być co najważniejsze niskopodłogowy i z jak największą powierzchnią równej i płaskiej podłogi pod siedzeniami. Jako społeczeństwo się starzejemy i wspinanie się na różnego rodzaju stopnie , nadkola itp. jest coraz trudniejsze. Podobają mi się stare, trzydrzwiowe przegubowe Mercedesy gdzie do przodu zawsze zmierzają emeryci z wózkami zakupowymi ; wygodnie i bezpiecznie . A te ostatnio testowane autobusy z Dąbia to w 80% były dla młodych , zdrowych ludzi...

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Krowy ugrzęzły w bagnie [ZDJĘCIA]
    (od przedwczoraj oglądane 7505 razy)
  2. Pożar w zakładzie przetwarzającym opony przy ul. Kujota. Trwa dogaszanie [ZDJĘCIA, AKTUALIZACJA]
    (od 24 sierpnia oglądane 5791 razy)
  3. Tragiczny wypadek koło Kołobrzegu
    (od 26 sierpnia oglądane 4415 razy)
  4. Paliło się przy Niemierzyńskiej [ZDJĘCIA]
    (od 26 sierpnia oglądane 4308 razy)
  5. Na rybę - najlepiej do Międzyzdrojów [ZDJĘCIA]
    (od 23 sierpnia oglądane 3641 razy)

Archiwum informacji

sierpień 2025
poniedziałek28wtorek29środa30czwartek31piątek01sobota02niedziela03poniedziałek04wtorek05środa06czwartek07piątek08sobota09niedziela10poniedziałek11wtorek12środa13czwartek14piątek15sobota16niedziela17poniedziałek18wtorek19środa20czwartek21piątek22sobota23niedziela24poniedziałek25wtorek26środa27czwartek28piątek29sobota30niedziela31

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 18:00
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Autopromocja  
Zobacz
  Reklama  
Zobacz

radioszczecin.tv

Widowiskowe rozpoczęcie Rajdu Baja Poland [WIDEO, ZDJĘCIA]
Kołobrzeg. Sztandar dla 12. Pułku Logistycznego [WIDEO, ZDJĘCIA]
Spacer edukacyjny nad Jeziorem Dąbie. "Ptaki" Paula Robiena [WIDEO, ZDJĘCIA]
Badania archeologiczne w zabytkowym kościele [WIDEO, ZDJĘCIA]
Archeolodzy odkryli cmentarzysko sprzed 4000 lat [WIDEO, ZDJĘCIA]
Słowianin wjedzie windą na nowy poziom [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty