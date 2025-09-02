Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Nowe fotoradary w Zachodniopomorskiem

Trzy nowe fotoradary pojawią się na drogach krajowych w Zachodniopomorskiem. Zostaną kupione ze środków z Krajowego Planu Odbudowy.
- Staną w Kołbaskowie, Gwdzie Małej i Ostrowcu - mówi rzecznik prasowy Generalnego Inspektoratu Transportu Drogowego Wojciech Król. - Typując lokalizację opieraliśmy się na współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, a projekt ten zakłada instalację właśnie fotoradarów na drogach krajowych oraz współpracy z policją pod kątem zagrożeń spowodowanych nadmierną prędkością i skutków oraz konsekwencji.

- Montaż i uruchomienie jednego urządzenia kosztuje około 240 tysięcy złotych - dodaje Król. - Trudno na tym etapie wskazać terminy instalacji urządzeń w poszczególnych lokalizacjach, ponieważ wykonawca umowy będzie prowadził swoje działania do połowy 2026 roku.

W całej Polsce pojawi się 70 nowych urządzeń.

W Zachodniopomorskiem działają obecnie 23 fotoradary stacjonarne, które od początku roku zarejestrowały 9,5 tysiąca wykroczeń. Najwięcej pracy miał ten w Szczecinie przy ulicy Gdańskiej, na wysokości Basenu Górniczego - tam zanotowano ponad 3,2 tys. przypadków przekroczenia dozwolonej prędkości.

Nareszcie jakaś inwestycja z KPO, która się zwróci .... tylko nie wiem czy o takie "inwestycje" chodziło ... bo to poprostu kolejny podatek jest

  Zobacz  
