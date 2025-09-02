IMGW ostrzega przed silnym deszczem i burzami

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega we wtorek przed burzami w zachodniej części kraju.

Alerty przed burzami obejmą pas na zachodzie kraju od Świnoujścia po Wrocław - województwo pomorskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie, opolskie i część woj. warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, łódzkiego i śląskiego.Na tych obszarach prognozowane są burze, którym towarzyszyć będą silne opady deszczu 30 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Lokalnie możliwy jest też grad. Ostrzeżenia będą obowiązywać do środy, do godz. 2 nad ranem. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 proc.