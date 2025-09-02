Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

IMGW ostrzega przed silnym deszczem i burzami

Region Polska Agencja Prasowa

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega we wtorek przed burzami w zachodniej części kraju.
Alerty przed burzami obejmą pas na zachodzie kraju od Świnoujścia po Wrocław - województwo pomorskie, zachodniopomorskie, kujawsko-pomorskie, wielkopolskie, lubuskie, dolnośląskie, opolskie i część woj. warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, łódzkiego i śląskiego.

Na tych obszarach prognozowane są burze, którym towarzyszyć będą silne opady deszczu 30 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Lokalnie możliwy jest też grad. Ostrzeżenia będą obowiązywać do środy, do godz. 2 nad ranem. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska wynosi 80 proc.

Edycja tekstu: Michał Król

Dodaj komentarz 1 komentarz

szybko się obudzili!
Właśnie przestało padać...

12345

serwis z godziny 17:00
