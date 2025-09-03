Sportowy gigant powstanie w Stargadzie

Jest "zielone światło" dla przebudowy stadionu miejskiego Błękitnych Stargard. Inwestycja kosztować będzie 75 milionów złotych i powinna zakończyć się jesienią 2028 roku.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Docelowo na stadionie przy ulicy Ceglanej w Stargardzie powstanie nowa trybuna dla kibiców na 2 500 miejsc, boisko z podgrzewaną murawą, hala pod balonem z boiskami treningowymi, także wieże dla kamer telewizyjnych oraz sala pamięci i historii klubu.Nowy obiekt spełniać będzie wymogi licencyjne PZPN dla rozgrywek I ligi piłki nożnej.