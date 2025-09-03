Straż Graniczna udaremniła przerzut Afgańczyków do Niemiec

W rejonie Kołbaskowa funkcjonariusze Straży Granicznej w Szczecinie zatrzymali łotewskiego kierowcę Mercedesa, który przewoził pięciu cudzoziemców podających się za obywateli Afganistanu.

Informację o tym zamieścił w mediach społecznościowych Morski Oddział Straży Granicznej. Pasażerowie samochodu zostali zatrzymani. Trwają z nimi czynności.





