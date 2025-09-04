Zaczęło się od pieprzyka. To czerniak. Olimpijczyk i mistrz Polski potrzebuje pomocy

Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin] Fot. Wojciech Ochrymiuk [Radio Szczecin]

To najważniejszy wyścig w mojej karierze, walczę o zdrowie - przyznaje maratończyk Rafał Wójcik. Olimpijczyk, wielokrotny mistrz Polski w biegach na różnych dystansach od czerwca 2024 roku zmaga się z czerniakiem.





Sportowiec przeszedł operację usunięcia zmiany - węzła chłonnego z przerzutem - oraz immunoterapię. Niestety po pół roku pojawiły się kolejne przerzuty.



- Wygrałem biegi, które nie były do wygrania, więc mam nadzieję, że teraz też mi się uda. Wierzę w to z całego serca, nie tylko dla siebie, ale też dla mojej rodziny, dla mojego syna i dla mojej żony. Mam też swoich zawodników w klubie, gdzie, z całym szacunkiem, ale wolałbym ich doprowadzić do jakiegoś tam wyniku - podkreślił olimpijczyk i wielokrotny mistrz Polski w biegach.



Leczenie nadal trwa, ale możliwości terapii w Polsce kończą się. Dlatego Rafał Wójcik wraz z żoną założyli zbiórkę na portalu



