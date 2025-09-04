Największe statki pływające na Bałtyku mogą wpływać do szczecińskiego portu [ZDJĘCIA]

Szczecin stanie się portem dla największych statków wpływających na Bałtyk. Port Szczecin-Świnoujście zakończył dwie duże inwestycje.

Edycja tekstu: Michał Król

Szczecińskie nabrzeża zostały dostosowane do głębokości toru wodnego 12,5 metra - mówi Adam Czarnul, członek zarządu Bulk Cargo-Port Szczecin.- Dla nas oznacza to mocne uderzenie, jeśli chodzi o zwiększenie naszego potencjału. Dzisiaj statki, które mogą do nas przychodzić, mogą mieć zanurzenie do 11 metrów. Wcześniej to było 9,15 m, to jest bardzo wiele - mówi Czarnul.Port już zaczął wykorzystywać swój nowy potencjał - dodaje Weronika Gocłowska z Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.- W zeszłym tygodniu mieliśmy rekordzistę. Otarliśmy się o 50 tysięcy ton ładunku zbożowego, który przywiózł do portu - mówi Gocłowska.Oprócz pogłębienia toru zmodernizowany został Kanał Dębicki i Basen Kaszubski.