Mieszkańcy chcą zmian w planie zagospodarowania części Podjuch

Region Adam Wosik

Fot. google.com/maps
Fot. google.com/maps
Będą zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części szczecińskich Podjuch.
- Chodzi o okolice ulic Radosnej i Morwowej, które znajdują się w otulinie Parku Krajobrazowego "Puszcza Bukowa" - mówi Angelika Szerniewicz-Kwas z Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Szczecin. - Stary plan, który obowiązuje, ma bardzo wysokie wymogi restrykcyjne dotyczące chociażby odległości od tego parku. Wnioski mieszkańców dotyczyły obniżenia tych restrykcji, czyli intensywność zabudowy, kwestia dachów, kwestia odległości strefy buforowej od parku.

Zmiany będą dotyczyć głównie terenów istniejącej - w tej części Podjuch - zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej. Uchwalić jednak muszą je jeszcze radni w trakcie wtorkowej sesji Rady Miasta.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- Chodzi o okolice ulic Radosnej i Morwowej, które znajdują się w otulinie Parku Krajobrazowego "Puszcza Bukowa" - mówi Angelika Szerniewicz-Kwas z Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Szczecin.

Dodaj komentarz 1 komentarz

nie "mieszkańcy", lecz "DEWELOPERZY" są zainteresowani najbardziej!
Ostrzą sobie kły na okołopuszczańskie tereny.

