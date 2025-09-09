Mieszkańcy chcą zmian w planie zagospodarowania części Podjuch

Będą zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części szczecińskich Podjuch.

- Chodzi o okolice ulic Radosnej i Morwowej, które znajdują się w otulinie Parku Krajobrazowego "Puszcza Bukowa" - mówi Angelika Szerniewicz-Kwas z Biura Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Szczecin. - Stary plan, który obowiązuje, ma bardzo wysokie wymogi restrykcyjne dotyczące chociażby odległości od tego parku. Wnioski mieszkańców dotyczyły obniżenia tych restrykcji, czyli intensywność zabudowy, kwestia dachów, kwestia odległości strefy buforowej od parku.



Zmiany będą dotyczyć głównie terenów istniejącej - w tej części Podjuch - zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej. Uchwalić jednak muszą je jeszcze radni w trakcie wtorkowej sesji Rady Miasta.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski