Radio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Radni zdecydują o dokapitalizowaniu miejskiej spółki

Region Adam Wosik

Zdjęcie archiwalne. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Zdjęcie archiwalne. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Prawie 30 projektów uchwał trafi we wtorek na posiedzenie szczecińskiej Rady Miasta.
Ich procedowanie rozpocznie się o godz. 10. Jedną z zapowiadanych już wcześniej będzie podwyższenie kapitału zakładowego miejskiej spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne o prawie 5 milionów 400 tysięcy złotych.

- Ma to być wkład niepieniężny w postaci przeniesienia własności nieruchomości znajdującej się na ul. Staromłyńskiej. To przede wszystkim teren oraz budynek istniejącej tam przychodni - mówi rzecznik prasowy spółki NiOL Wojciech Jachim. - Operacja przeniesienia własności jest potrzebna, aby NiOL stał się właścicielem całego obszaru, wszystkich działek, które tam były podzielone na terenie objętym projektem i to dopiero umożliwi podjęcie kolejnych kroków, czyli wystąpienie o pozwolenie na rozbiórkę, wystąpienie o pozwolenie na budowę.

Docelowo przy ulicy Staromłyńskiej powstać ma nowa przychodnia oraz budynek mieszkalny wraz z dwupoziomowym parkingowcem na ponad 200 miejsc.

Radni zajmą się też między innymi utworzeniem tak zwanego parkingu rotacyjnego przy ul. Szymanowskiego. Jednymi z ważniejszych uchwał będą także wznowienie prac nad sporządzeniem projektu tak zwanej uchwały krajobrazowej oraz podniesienie wysokości wynagrodzeń dla szczecińskiej pieczy zastępczej.

Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
TRWA WYPROWADZANIE MIEJSKICH TERENÓW I NIERUCHOMOŚCI DO SPÓŁKI.
Staromłyńska, Twardowskiego i wiele, wiele innych działek miasto przekazuje do spółki.
Spółki zaś to do siebie mają, że zmieniają się się składy ich udziałowców

