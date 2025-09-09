Radni zdecydują o dokapitalizowaniu miejskiej spółki

Prawie 30 projektów uchwał trafi we wtorek na posiedzenie szczecińskiej Rady Miasta.

Docelowo przy ulicy Staromłyńskiej powstać ma nowa przychodnia oraz budynek mieszkalny wraz z dwupoziomowym parkingowcem na ponad 200 miejsc.







Radni zajmą się też między innymi utworzeniem tak zwanego parkingu rotacyjnego przy ul. Szymanowskiego. Jednymi z ważniejszych uchwał będą także wznowienie prac nad sporządzeniem projektu tak zwanej uchwały krajobrazowej oraz podniesienie wysokości wynagrodzeń dla szczecińskiej pieczy zastępczej.





Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski

Ich procedowanie rozpocznie się o godz. 10. Jedną z zapowiadanych już wcześniej będzie podwyższenie kapitału zakładowego miejskiej spółki Nieruchomości i Opłaty Lokalne o prawie 5 milionów 400 tysięcy złotych.- Ma to być wkład niepieniężny w postaci przeniesienia własności nieruchomości znajdującej się na ul. Staromłyńskiej. To przede wszystkim teren oraz budynek istniejącej tam przychodni - mówi rzecznik prasowy spółki NiOL Wojciech Jachim. - Operacja przeniesienia własności jest potrzebna, aby NiOL stał się właścicielem całego obszaru, wszystkich działek, które tam były podzielone na terenie objętym projektem i to dopiero umożliwi podjęcie kolejnych kroków, czyli wystąpienie o pozwolenie na rozbiórkę, wystąpienie o pozwolenie na budowę.