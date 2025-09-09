Politolog: Mercosur w rzeczywistości może przynieść szereg korzyści

Te protesty mogą być przedwczesne. Mercosur w rzeczywistości może przynieść szereg korzyści - to opinia szczecińskiego politologa. Chodzi o umowę handlową Unii Europejskiej z krajami Ameryki Południowej.
"Rozmów pod krawatem" Radia Szczecin, porozumienie to może przynieść jednak szereg korzyści.
Polski rząd także zapowiada, że będzie sprzeciwiał się porozumieniu z krajami Ameryki Południowej.
Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski
- To jest całkiem ciekawy obszar gospodarczy, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy, Ameryka Półdniowa. I to jest taka rzecz, że warto takie kontakty nawiązywać. Uważam, że problemem większym są cła i zamykanie granic, niż otwarcie się na jakąś współpracę - powiedział politolog.
