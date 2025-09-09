Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Politolog: Mercosur w rzeczywistości może przynieść szereg korzyści

Region Jarosław Gowin

Te protesty mogą być przedwczesne. Mercosur w rzeczywistości może przynieść szereg korzyści - to opinia szczecińskiego politologa. Chodzi o umowę handlową Unii Europejskiej z krajami Ameryki Południowej.
Prof. Łukasz Tomczak

Prof. Łukasz Tomczak

Przeciwko jej zapisom protestują przede wszystkim rolnicy. Ich zdaniem, wprowadzenie towarów żywnościowych z Ameryki Południowej na europejski rynek będzie przejawem nieuczciwej konkurencji. W opinii Łukasza Tomczaka z Uniwersytetu Szczecińskiego, który był gościem porannych "Rozmów pod krawatem" Radia Szczecin, porozumienie to może przynieść jednak szereg korzyści.

- To jest całkiem ciekawy obszar gospodarczy, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy, Ameryka Półdniowa. I to jest taka rzecz, że warto takie kontakty nawiązywać. Uważam, że problemem większym są cła i zamykanie granic, niż otwarcie się na jakąś współpracę - powiedział politolog.

Polski rząd także zapowiada, że będzie sprzeciwiał się porozumieniu z krajami Ameryki Południowej.

