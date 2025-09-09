Politolog: Mercosur w rzeczywistości może przynieść szereg korzyści

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin] Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Te protesty mogą być przedwczesne. Mercosur w rzeczywistości może przynieść szereg korzyści - to opinia szczecińskiego politologa. Chodzi o umowę handlową Unii Europejskiej z krajami Ameryki Południowej.

Prof. Łukasz Tomczak



- To jest całkiem ciekawy obszar gospodarczy, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy, Ameryka Półdniowa. I to jest taka rzecz, że warto takie kontakty nawiązywać. Uważam, że problemem większym są cła i zamykanie granic, niż otwarcie się na jakąś współpracę - powiedział politolog.

Polski rząd także zapowiada, że będzie sprzeciwiał się porozumieniu z krajami Ameryki Południowej.



Edycja tekstu: Piotr Kołodziejski