Wraca temat uchwały krajobrazowej

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]
To temat, który wraca po 10 latach i ma zakończyć w Szczecinie szyldozę. Radni, podczas wtorkowej sesji, przegłosowali uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu tak zwanej uchwały krajobrazowej.
Od 9 lat Szczecin czeka na uchwałę krajobrazową

Od 9 lat Szczecin czeka na uchwałę krajobrazową

- Dotychczasowa została uchylona ze względu na to, że zmieniły się przepisy - mówi zastępca prezydenta Szczecina Łukasz Kadłubowski

- Przed nami wyzwanie związane właśnie z uchwaleniem tego dokumentu. Ma on po pierwsze poprawić estetykę naszego miasta i uporządkować taki ład przestrzenny związany z reklamami, z szyldami i to jest główny cel naszego działania - mówi zastępca prezydenta.

- Jeszcze jest za wcześnie, by mówić o terminach - dodaje Kadłubowski.

- Doświadczenia miast takich jak Kraków, Poznań, Warszawa, w zależności od tego jak intensywne były konsultacje społeczne, bo jednym z obligatoryjnych elementów właśnie uchwały krajobrazowej są te konsultacje, jest ten czynnik społeczny, będzie później rzutował na to, w jakim okresie przyjmiemy tę uchwałę. Ja zakładam, że będzie to z pewnością około dwóch lat - tłumaczy Kadłubowski.

Uchwały krajobrazowe przyjęto między innymi w Poznaniu, Kielcach, Krakowie i Opolu, a województwie zachodniopomorskim - w Międzyzdrojach.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
