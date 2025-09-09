Wraca temat uchwały krajobrazowej

To temat, który wraca po 10 latach i ma zakończyć w Szczecinie szyldozę. Radni, podczas wtorkowej sesji, przegłosowali uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu tak zwanej uchwały krajobrazowej.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

- Dotychczasowa została uchylona ze względu na to, że zmieniły się przepisy - mówi zastępca prezydenta Szczecina Łukasz Kadłubowski- Przed nami wyzwanie związane właśnie z uchwaleniem tego dokumentu. Ma on po pierwsze poprawić estetykę naszego miasta i uporządkować taki ład przestrzenny związany z reklamami, z szyldami i to jest główny cel naszego działania - mówi zastępca prezydenta.- Jeszcze jest za wcześnie, by mówić o terminach - dodaje Kadłubowski.- Doświadczenia miast takich jak Kraków, Poznań, Warszawa, w zależności od tego jak intensywne były konsultacje społeczne, bo jednym z obligatoryjnych elementów właśnie uchwały krajobrazowej są te konsultacje, jest ten czynnik społeczny, będzie później rzutował na to, w jakim okresie przyjmiemy tę uchwałę. Ja zakładam, że będzie to z pewnością około dwóch lat - tłumaczy Kadłubowski.Uchwały krajobrazowe przyjęto między innymi w Poznaniu, Kielcach, Krakowie i Opolu, a województwie zachodniopomorskim - w Międzyzdrojach.