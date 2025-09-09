Okolice Placu Adamowicza przejdą metamorfozę

Radni jednogłośnie przegłosowali zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla okolic placu Adamowicza w Szczecinie.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Zrobili to podczas wtorkowej pierwszej powakacyjnej sesji rady miasta. Zmiana ma uporządkować przestrzeń w tej części miasta - mówi szczeciński radny Koalicji Obywatelskiej Andrzej Radziwnowicz.- Chcemy zmienić, chcemy wprowadzić estetyczną, nowoczesną zabudowę, przede wszystkim wyższą, bo ta zabudowa będzie mogła być nie wyższa niż 23 metry, ale nie niższa niż cztery kondygnacje. Zabezpieczyliśmy również dwa tereny pod przyszłe parki kieszonkowe - mówi Radziwnowicz.Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 28, znajdująca się przy Placu Lotników ma zostać przeniesiona, jej nowa lokalizacja nie jest jeszcze znana.