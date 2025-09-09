Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
  Autopromocja  
Sedinum | Leszek Herman

Okolice Placu Adamowicza przejdą metamorfozę

Region Krzysztof Cichocki

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Radni jednogłośnie przegłosowali zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla okolic placu Adamowicza w Szczecinie.
Będzie podwyżka dla zawodowych rodzin zastępczych

Będzie podwyżka dla zawodowych rodzin zastępczych

Zrobili to podczas wtorkowej pierwszej powakacyjnej sesji rady miasta. Zmiana ma uporządkować przestrzeń w tej części miasta - mówi szczeciński radny Koalicji Obywatelskiej Andrzej Radziwnowicz.

- Chcemy zmienić, chcemy wprowadzić estetyczną, nowoczesną zabudowę, przede wszystkim wyższą, bo ta zabudowa będzie mogła być nie wyższa niż 23 metry, ale nie niższa niż cztery kondygnacje. Zabezpieczyliśmy również dwa tereny pod przyszłe parki kieszonkowe - mówi Radziwnowicz.

Filia Miejskiej Biblioteki Publicznej nr 28, znajdująca się przy Placu Lotników ma zostać przeniesiona, jej nowa lokalizacja nie jest jeszcze znana.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
Zmiana ma uporządkować przestrzeń w tej części miasta - mówi szczeciński radny Koalicji Obywatelskiej Andrzej Radziwnowicz.

Dodaj komentarz

Najnowsze Szczecin Region Polska i świat Sport Kultura Biznes

12345
12345

Najczęściej czytane

  1. Samochód na drzewie. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR
    (od wczoraj oglądane 8212 razy)
  2. Mieszkańcy skarżą się na hałas pociągów, będzie wniosek do prezydenta
    (od 04 września oglądane 7118 razy)
  3. To prawdopodobnie kurierzy próbujący przerzucić imigrantów. Zatrzymania w Szczecinie
    (od 04 września oglądane 6061 razy)
  4. Całkowite zaćmienie Księżyca na Wałach Chrobrego
    (od 06 września oglądane 5183 razy)
  5. Nietypowa "niespodzianka" w Podjuchach
    (od 06 września oglądane 4125 razy)

Archiwum informacji

wrzesień 2025
poniedziałek01wtorek02środa03czwartek04piątek05sobota06niedziela07poniedziałek08wtorek09środa10czwartek11piątek12sobota13niedziela14poniedziałek15wtorek16środa17czwartek18piątek19sobota20niedziela21poniedziałek22wtorek23środa24czwartek25piątek26sobota27niedziela28poniedziałek29wtorek30środa01czwartek02piątek03sobota04niedziela05

Najnowsze serwisy informacyjne

serwis z godziny 21:00
  Autopromocja  
Zobacz

radioszczecin.tv

Hrabiny przodem w studiu S1 [WIDEO, ZDJĘCIA]
Witraże szczecińskiej katedry odzyskują swój blask [WIDEO, ZDJĘCIA]
Chór Chłopięcy „Słowiki” odznaczony Medalem za zasługi dla miasta Szczecina [WIDEO, ZDJĘCIA]
Prof. Łukasz Tomczak
Dach wieży Gocławskiej prawie gotowy [WIDEO, ZDJĘCIA]
Porażka Alana Ważnego w Invest in Szczecin Open [WIDEO, ZDJĘCIA]

Najnowsze podcasty