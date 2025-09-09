Kryminalni ze Szczecina uderzyli w narkotykowy biznes

600 gramów narkotyków w rękach szczecińskich policjantów. Zarzuty usłyszało trzech nastolatków.

Funkcjonariusze z komisariatu Szczecin-Śródmieście odkryli mieszkanie, które służyło do przygotowywania nielegalnych substancji do wprowadzenia na rynek - mówi asp. Paweł Pankau, oficer prasowy komendy miejskiej policji w Szczecinie.- Podczas przeszukania kryminalni ujawnili i zabezpieczyli łącznie ponad 600 gramów substancji psychoaktywnych. Wstępne badania wykazały, że to mefedron oraz marihuana. Na miejscu policjanci zatrzymali trzech młodych mężczyzn, dwóch w wieku 17 lat oraz jednego osiemnastolatka - mówi Pankau.Wszyscy trzej usłyszeli zarzuty przygotowania do wprowadzenia do obrotu środków odurzających. Dwóch z nich trafiło do aresztu na trzy miesiące. Trzeci nastolatek został objęty dozorem policyjnym.