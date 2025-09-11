Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Wzrost zachorowań na SARS-CoV-2 w Zachodniopomorskiem

Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Koronawirus znów w natarciu. Wzrost zachorowań widać w całym regionie.
W sierpniu było ich trzykrotnie więcej niż miesiąc wcześniej - mówi Małgorzata Kapłan z Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie.

- W sierpniu na terenie województwa zachodniopomorskiego odnotowaliśmy 352 przypadki zakażenia wirusem SARS-CoV-2. W porównaniu do lipca tego roku, gdy lekarze zgłosili 126 zakażeń, tu widzimy wzrost zachorowań - mówi Kapłan.

Mimo to jest mniej zachorowań niż rok temu. Obecnie chorzy trafiają nie tylko do lekarzy rodzinnych, ale również do szpitali. Natomiast w aptekach widać lawinowy wzrost liczby sprzedanych testów na COVID-19.

Dominujące objawy to katar, drapanie w gardle, łzawienie oczu i gorączka - wylicza doktor Magda Wiśniewska ze szpitala na szczecińskich Pomorzanach.

- Najprościej jest pójść do apteki i zrobić test. Wtedy będziemy wiedzieć, czy rzeczywiście leczymy przeziębienie, czy też jest to COVID-19, czy też grypa - mówi Wiśniewska.

Od wtorku 9 września na Internetowym Koncie Pacjenta powinny pojawić się e-skierowania na szczepienia przeciwko COVID-19. Na tej podstawie pacjenci będą mogli umówić się na podanie preparatu. Szczepienia rozpoczną się 22 września.

