Problemy z pływającym domem na jeziorze Miedwie [ZDJĘCIE]

Region

Fot. Sławomir Orlik [Radio Szczecin]
Przed wakacjami przy jednym z pomostów zacumowała platforma z niewielkim pomieszczeniem i co najmniej jedna osoba zaczęła w nim mieszkać.
Wątpliwości okolicznych mieszkańców wzbudziła kwestia legalności cumowania, a także pozbywania się ścieków.

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie wszczął kontrolę - okazało się, że jednostka cumowała nielegalnie i nakazał jej odcumowanie.

Jej właścicielka spełniła te warunki - mówił, w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji", rzecznik Zarządu Marek Synowiecki: - Platforma już nie cumuje przy pomoście, ale znalazła się nieco dalej, za pobliskim trzcinowiskiem. Oczywiście nadal jest widoczna, ku niezadowoleniu części mieszkańców.

- Sprawdzaliśmy sprawę także pod kątem sanitarnym - dodał Marek Synowiecki: - Zobaczyliśmy na własne oczy, że na pokładzie jest WC w systemie obiegu zamkniętego, a ścieki ze zbiornika, jak zarzekała się właścicielka, opróżniane są w marinie w Zieleniewie.

Sprawę może rozwiązać zmiana planu zagospodarowania przestrzennego tego terenu, prace nad tym trwają.

