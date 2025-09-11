Problemy z pływającym domem na jeziorze Miedwie [ZDJĘCIE]

Przed wakacjami przy jednym z pomostów zacumowała platforma z niewielkim pomieszczeniem i co najmniej jedna osoba zaczęła w nim mieszkać.
Wątpliwości okolicznych mieszkańców wzbudziła kwestia legalności cumowania, a także pozbywania się ścieków.
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie wszczął kontrolę - okazało się, że jednostka cumowała nielegalnie i nakazał jej odcumowanie.
Jej właścicielka spełniła te warunki - mówił, w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji", rzecznik Zarządu Marek Synowiecki: - Platforma już nie cumuje przy pomoście, ale znalazła się nieco dalej, za pobliskim trzcinowiskiem. Oczywiście nadal jest widoczna, ku niezadowoleniu części mieszkańców.
- Sprawdzaliśmy sprawę także pod kątem sanitarnym - dodał Marek Synowiecki: - Zobaczyliśmy na własne oczy, że na pokładzie jest WC w systemie obiegu zamkniętego, a ścieki ze zbiornika, jak zarzekała się właścicielka, opróżniane są w marinie w Zieleniewie.
Sprawę może rozwiązać zmiana planu zagospodarowania przestrzennego tego terenu, prace nad tym trwają.
Autorka edycji: Joanna Chajdas
