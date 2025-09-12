Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Historyczne wybory do Rad Osiedli

Region Julia Nowicka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Wybory odbędą się na wszystkich szczecińskich osiedlach - zgłosiła się wymagana liczba kandydatów.
Miejska Komisja Wyborcza zatwierdziła listy, kandydatów w tym roku musiało zgłosić się więcej niż przewiduje liczba mandatów.

Wiceprezydent Szczecina Łukasz Kadłubowski zaznacza, że to będą pierwsze tak duże wybory do Rad Osiedli.

- Historycznie nigdy nie było takiej sytuacji, że na każdym osiedlu były wybory. W każdym osiedlu mamy minimum 15 kandydatów. Na ostatnich wyborach w 2019 roku na pięciu osiedlach nie było tej wymaganej liczby kandydatów i tam nie było tych wyborów - mówi Kadłubowski.

Kolejnym nowym kryterium jest próg frekwencyjny - przypomina Urszula Pańka, przewodnicząca Miejskiej Komisji Wyborczej.

- 5-procentowy próg musimy przekroczyć, żeby w ogóle powstała Rada Osiedla na państwa osiedlu, więc wasza frekwencja jest bezcenna - mówi Pańka.

W wyborach do Rad Osiedli wystartuje łącznie 786 kandydatów. Głosowanie odbędzie się w niedzielę 28 września.

Edycja tekstu: Michał Król
