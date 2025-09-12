Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Przygotuj się na każdą sytuację. "Poradnik Bezpieczeństwa" już dostępny

Region Mateusz Rzepecki

Fot. Mateusz Rzepecki [Radio Szczecin]
Jak zachować się w czasie powodzi, pożaru lub nawet otwartego konfliktu zbrojnego - odpowiedzi ma dostarczyć rządowy "Poradnik Bezpieczeństwa".
Znajdziemy w nim m.in. niezbędne numery telefonów, informacje jak reagować na sygnał alarmowy i porady, jak zabezpieczyć zwierzęta - te domowe i te gospodarskie.

- Warto być przygotowanym nie tylko na wypadek wojny - mówi wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski: - Bardzo fajnym, prostym językiem opowiedziane tam jest, co należy zrobić w sytuacjach kryzysowych i wojennych. Są też podpowiedzi, jak przygotować żywność, co to jest plecak ewakuacyjny oraz jak należy się zachowywać w trudnych sytuacjach - dodaje Rudawski.

Poradnik w wersji papierowej ma być dostarczony do gospodarstw domowych - dystrybucja rozpocznie się jesienią.

Można go także pobrać ze strony internetowej (tutaj).

Autorka edycji: Joanna Chajdas
