Przygotuj się na każdą sytuację. "Poradnik Bezpieczeństwa" już dostępny

Jak zachować się w czasie powodzi, pożaru lub nawet otwartego konfliktu zbrojnego - odpowiedzi ma dostarczyć rządowy "Poradnik Bezpieczeństwa".





- Warto być przygotowanym nie tylko na wypadek wojny - mówi wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski: - Bardzo fajnym, prostym językiem opowiedziane tam jest, co należy zrobić w sytuacjach kryzysowych i wojennych. Są też podpowiedzi, jak przygotować żywność, co to jest plecak ewakuacyjny oraz jak należy się zachowywać w trudnych sytuacjach - dodaje Rudawski.



Poradnik w wersji papierowej ma być dostarczony do gospodarstw domowych - dystrybucja rozpocznie się jesienią.



Można go także pobrać ze strony internetowej (



Autorka edycji: Joanna Chajdas Znajdziemy w nim m.in. niezbędne numery telefonów, informacje jak reagować na sygnał alarmowy i porady, jak zabezpieczyć zwierzęta - te domowe i te gospodarskie.