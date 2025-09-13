Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman

Climate Classic Szczecin 2025 – wyjątkowy rajd rowerowy w Szczecinie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Region Anna Klimczyk

Realizacja Wojciech Ochrymiuk
Trzecia edycja rajdu Climate Classic ruszyła. Tym razem rowerzyści wystartowali z urokliwej okolicy Jeziora Szmaragdowego w Szczecinie. Do pokonania mają dwie trasy na 50 i 100 km.
- Jedziemy z ekipą zaangażowanych ludzi pozytywnie nastawionych do sportu, do klimatu. Jedziemy na dwóch trasach na 100 i 50 kilometrów, więc można dopasować do swoich możliwości - mówi Małgorzata Żmijewska z Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

- Piękny dzień, żeby go spędzić na rowerze, świeże powietrze, piękna pogoda, no nic lepszego nie można wymyślić. - Na rowerze jeździmy cały czas z mężem, także teraz byliśmy tydzień na urlopie we Włoszech, górki mamy za sobą, także dzisiaj trochę po płaskim. - Każda wolna chwila na rowerze, to najlepsze lekarstwo na wszystko, także jak się da, to się jedzie - mówią uczestnicy rajdu.

Trzecią edycję rajdu Climate Classic po raz pierwszy organizuje Polskie Stowarzyszenie Energii Wiatrowej.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
Relacja Anny Klimczyk [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Dodaj komentarz

Dlaczego nazwa angielska a nie polska?

