Rozmowy, panele dyskusyjne o polityce - zjazd młodzieżówki PO

Region Anna Klimczyk

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
To arena do rozmów, wymiany poglądów i wsparcia - tak o zjeździe młodzieżówki Platformy Obywatelskiej pn. "Rada Krajowa Nowej Generacji" mówili jego uczestnicy.
- Wydarzenie zgromadziło blisko 200 osób z całej Polski - powiedział Mateusz Gieryga, przewodniczący Regionu Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Nowa Generacja Młodych. - To jest spotkanie młodzieży z całej Polski, młodzieżówki Platformy Obywatelskiej. Poza wystąpieniami gości będą też panele dyskusyjne, będzie panel o tym, czemu młodzi są coraz mniej aktywni fizycznie, będzie panel dotyczący tego, czy kobiety mają trudniej w polityce, a także panel o tym, jak ten aktywizm młodzieżowy może prowadzić do polityki.

W wydarzeniu wziął udział między innymi Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki. - Za chwilę młodzi będą nas zastępować, polityków średniego pokolenia. To jest ważne, żebyśmy rozmawiali na temat właśnie tych ważnych wyzwań, które stoją przed naszą kochaną ojczyzną, ale też przed tym, żeby właśnie ludzie młodzi nie mówili: a co mnie tamto interesuje.

Wydarzenie odbyło się w szczecińskim Domu Kultury Słowianin.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł
