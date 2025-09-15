Napieralski: reakcja Polski i NATO w obliczu zagrożenia była błyskawiczna

Bronimy się tym, co mamy i czym dysponujemy, a ludzkiego życia nie można przeliczać na pieniądze – tak poseł Grzegorz Napieralski z Koalicji Obywatelskiej skomentował w "Rozmowie pod krawatem" reakcję polskich sił zbrojnych na niedawny atak dronowy ze strony Rosji.
Grzegorz Napieralski podkreślał przede wszystkim szybką zdecydowaną reakcję najważniejszych osób w państwie w obliczu zagrożenia. Docenił również wsparcie państw NATO.
- Momentalne wsparcie Polski, czyli wojskowe, ale też takie polityczne. Myślę, że Putin testował, on chciał zobaczyć, czy będzie reakcja. I on zobaczył, że tutaj reakcja jest błyskawiczna, że nikt się nie cofnie nawet o milimetr, jeżeli doszłoby do ataku - mówi Napieralski.
Poseł KO zwrócił uwagę, że terminal kontenerowy w Świnoujściu oraz droga S10 muszą powstać, ze względu na ich strategiczne znaczenie w momencie ewentualnego zagrożenia ze strony Rosji. Grzegorz Napieralski zaapelował również o to, by nie ulegać dezinformacji i kierować się informacjami potwierdzonymi przez instytucje rządowe, wojsko i inne służby oraz przez media publiczne.
