Napieralski: reakcja Polski i NATO w obliczu zagrożenia była błyskawiczna

Grzegorz Napieralski, poseł Koalicji Obywatelskiej. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Niestabilna Rosja wymaga przyspieszenia inwestycji w regionie Grzegorz Napieralski



W ubiegłym tygodniu polską przestrzeń powietrzną naruszyło kilkanaście rosyjskich dronów. Po tym incydencie wielu ekspertów wskazywało na to, że nasze zdolności obrony przeciwdronowej są bardzo ograniczone.

Grzegorz Napieralski podkreślał przede wszystkim szybką zdecydowaną reakcję najważniejszych osób w państwie w obliczu zagrożenia. Docenił również wsparcie państw NATO.

- Momentalne wsparcie Polski, czyli wojskowe, ale też takie polityczne. Myślę, że Putin testował, on chciał zobaczyć, czy będzie reakcja. I on zobaczył, że tutaj reakcja jest błyskawiczna, że nikt się nie cofnie nawet o milimetr, jeżeli doszłoby do ataku - mówi Napieralski.

Poseł KO zwrócił uwagę, że terminal kontenerowy w Świnoujściu oraz droga S10 muszą powstać, ze względu na ich strategiczne znaczenie w momencie ewentualnego zagrożenia ze strony Rosji. Grzegorz Napieralski zaapelował również o to, by nie ulegać dezinformacji i kierować się informacjami potwierdzonymi przez instytucje rządowe, wojsko i inne służby oraz przez media publiczne.

Cała rozmowa do wysłuchania na naszej podstronie i radiowym Facebooku