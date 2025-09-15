Nowy materiał na siedzeniach w autobusach [ZDJĘCIA]

Szczecińskie Przedsiębiorstwo Autobusowe „Dąbie” testuje tapicerkę z ekoskóry na siedzeniach jednego ze swoich pojazdów. Wcześniej siedzenia w nim były obite tkaniną odporną na wandali, jednak wymagała ona wymiany.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

- Dlatego zgłosiła się do nas jedna z firm zajmujących się produkcją tapicerek do pojazdów komunikacji miejskiej i w ramach testów udostępniła nam swoje rozwiązania - mówi rzecznik prawobrzeżnego przewoźnika Wojciech Jachim.- Jeśli chodzi o to, jakie są zalety takiej ekoskóry nad tapicerką stosowaną dotychczas, nie mamy na ten temat żadnego zdania, po prostu sprawdzimy to. Myślę, że najwcześniej, za pół roku, za rok, będziemy mogli ocenić, jak ta ekoskóra spisuje się w porównaniu z tą stosowaną do tej pory tapicerką - mówi Jachim.O ile władze SPA „Dąbie” są ostrożne w ocenianiu przydatności tego typu tapicerki, to pasażerom przypadł do gustu.- Wygodne są. - Raczej tak. Nie odczuwam żadnej różnicy pomiędzy poprzednimi materiałami. - Te siedzenia są higieniczne i łatwiejsze w utrzymaniu, przez to są funkcjonalne i chyba w sumie lepsze. - Myślę, że na pewno będzie mniej brudu się zbierać na tym i przez to będzie mniejsza szansa na ubrudzenie czegoś - mówią szczecinianie.Obijanie siedzeń w autobusach skórzaną tapicerką nie jest nowym rozwiązaniem - można było je spotkać w takich pojazdach jak Jelcz czy Ikarus.