Brakuje dyspozytorów medycznych i operatorów numeru 112

Region Mateusz Rzepecki

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Urząd Wojewódzki w Szczecinie poszukuje dyspozytorów medycznych. Wakatów jest 15.
Wymagane jest między innymi wykształcenie medyczne, ponadto trzeba dobrze radzić sobie ze stresem i z pracą pod presją.

Jest to ciężka praca, która daje mnóstwo satysfakcji - mówi Mateusz Kleinszmidt, kierownik Dyspozytorni Medycznej w Urzędzie Wojewódzkim.

- Na pewno jest ta zmienność. Każdy dyżur to jest coś nowego, nigdy nie wiadomo co się stanie. Jest taka liczba przypadków, rotacja, tyle się dzieje na świecie, że każdy dzień to jest coś nowego dla tych ludzi - mówi Kleinszmidt.

Poszukiwani są także operatorzy numeru 112. Wakatów na to stanowisko jest 6. W tym przypadku nie jest konieczne wykształcenie medyczne.

Przyda się za to język obcy - dodaje Adam Rudawski, wojewoda zachodniopomorski.

- Te oczekiwania są niższe, to jest wykształcenie średnie oraz znajomość jednego z języków obcych. Zapraszamy chętnych, którzy chcieliby pomagać i chcą zmienić swój zawód albo szukają pracy. Mamy fajny, sympatyczny zespół, bardzo nowoczesne Centrum 112 - mówi Rudawski.

I jeszcze ważna informacja. Nie bądźmy zaskoczeni, jeśli po drugiej stronie słuchawkę podniesie operator lub dyspozytor z drugiego końca Polski. Należy zachować spokój i podać dokładny adres zdarzenia, zaczynając od miejscowości.

Edycja tekstu: Michał Król
