Aleja Kwiatowa przeobrazi się w kawałek Bawarii - zbliża się szczeciński Oktoberfest

Centrum Szczecina zamieni się w małe Monachium - a chodzi o Oktoberfest, który odbędzie się w pierwszy weekend października w Alei Kwiatowej.

Program imprezy:

Na miejscu nie zabraknie stoisk gastronomicznych, muzyki na żywo i quizów. O muzyczne uniesienia zadbają między innymi zespoły "Pilgrims of The Seven Skies" i "Offensywa". To także szansa na spacer z przewodnikiem Tomaszem Wieczorkiem.Oktoberfest Szczecin rozpocznie się w piątek 3 października i potrwa do niedzieli.Piątek16:00 Rozpoczęcie imprezy16:30-17:30 Poznajcie nasze browary – prezentacje wybranych browarów obecnych podczas Oktoberfest Szczecin 202518:00-18:30 Prelekcja „Jak powstaje piwo, czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć na jego temat" - Łukasz Anczyk, blog Opiwatele18:30-19:00 Quiz piwny z drobnymi nagrodami20:00-21:00 Koncert zespołu „Pilgrims of The Seven Skies"21:30-24:00 DJ set - The Deep In My Soul collective24:00 Zakończenie imprezySobota12:00 Rozpoczęcie drugiego dnia imprezy i podsumowanie pierwszego dnia imprezy12:30-18:00 Pokaz Warzenia piwa - Zachodniopomorski oddział PSPD, stoisko przy scenie.13:00-13:45 Prelekcja „Różnorodność w piwowarstwie od zarania dziejów. Jak sobie z nią dziś radzić?" - Łukasz Anczyk, blog Opiwatele14:00-15:00 Prelekcja „Kto pierwszy warzył piwo?" – Tomasz Wieczorek15:30-16:00 Poznajcie nasze browary – prezentacje wybranych browarów obecnych podczas Oktoberfest Szczecin 202516:00-18:00 Pivny Szczecin - spacer z przewodnikiem szklakiem piwa16:30-17:00 Quiz piwny z drobnymi nagrodami17:00-17:45 Prelekcja „Food-pairing, czyli o łączeniu potraw z piwem" - Łukasz Anczyk, blog Opiwatele18:00-19:00 „Przez zabawę do wiedzy - degustacja stylów piwnych z udziałem publiczności" – Łukasz Anczyk, blog Opiwatele20:00-21:00 Koncert zespołu „Offensywa"21:30-22:20 Stand up Tomasz Biskup22:30-24:00 DJ set - The Deep In My Soul collective24:00 Zakończenie imprezyNiedziela12:00 Rozpoczęcie trzeciego dnia imprezy13:00-14:00 Koncert zespołu „Divermen"14:00-15:00 Quiz piwny z drobnymi nagrodami15:00-16:00 Prelekcja: „Dlaczego piwo przez wieki było najbezpieczniejszym piciem?" – Tomasz Wieczorek16:00-18:00 Pivny Szczecin - spacer z przewodnikiem szlakiem piwa