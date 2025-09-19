Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Aleja Kwiatowa przeobrazi się w kawałek Bawarii - zbliża się szczeciński Oktoberfest

Region Mateusz Rzepecki

Oktoberfest w Szczecinie. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]
Oktoberfest w Szczecinie. Fot. Konrad Nowak [Radio Szczecin/Archiwum]
Centrum Szczecina zamieni się w małe Monachium - a chodzi o Oktoberfest, który odbędzie się w pierwszy weekend października w Alei Kwiatowej.
Na miejscu nie zabraknie stoisk gastronomicznych, muzyki na żywo i quizów. O muzyczne uniesienia zadbają między innymi zespoły "Pilgrims of The Seven Skies" i "Offensywa". To także szansa na spacer z przewodnikiem Tomaszem Wieczorkiem.

Oktoberfest Szczecin rozpocznie się w piątek 3 października i potrwa do niedzieli.

Program imprezy:

Piątek

16:00 Rozpoczęcie imprezy

16:30-17:30 Poznajcie nasze browary – prezentacje wybranych browarów obecnych podczas Oktoberfest Szczecin 2025

18:00-18:30 Prelekcja „Jak powstaje piwo, czyli wszystko, co powinieneś wiedzieć na jego temat" - Łukasz Anczyk, blog Opiwatele

18:30-19:00 Quiz piwny z drobnymi nagrodami

20:00-21:00 Koncert zespołu „Pilgrims of The Seven Skies"

21:30-24:00 DJ set - The Deep In My Soul collective

24:00 Zakończenie imprezy

Sobota

12:00 Rozpoczęcie drugiego dnia imprezy i podsumowanie pierwszego dnia imprezy

12:30-18:00 Pokaz Warzenia piwa - Zachodniopomorski oddział PSPD, stoisko przy scenie.

13:00-13:45 Prelekcja „Różnorodność w piwowarstwie od zarania dziejów. Jak sobie z nią dziś radzić?" - Łukasz Anczyk, blog Opiwatele

14:00-15:00 Prelekcja „Kto pierwszy warzył piwo?" – Tomasz Wieczorek

15:30-16:00 Poznajcie nasze browary – prezentacje wybranych browarów obecnych podczas Oktoberfest Szczecin 2025

16:00-18:00 Pivny Szczecin - spacer z przewodnikiem szklakiem piwa

16:30-17:00 Quiz piwny z drobnymi nagrodami

17:00-17:45 Prelekcja „Food-pairing, czyli o łączeniu potraw z piwem" - Łukasz Anczyk, blog Opiwatele

18:00-19:00 „Przez zabawę do wiedzy - degustacja stylów piwnych z udziałem publiczności" – Łukasz Anczyk, blog Opiwatele

20:00-21:00 Koncert zespołu „Offensywa"

21:30-22:20 Stand up Tomasz Biskup

22:30-24:00 DJ set - The Deep In My Soul collective

24:00 Zakończenie imprezy

Niedziela

12:00 Rozpoczęcie trzeciego dnia imprezy

13:00-14:00 Koncert zespołu „Divermen"

14:00-15:00 Quiz piwny z drobnymi nagrodami

15:00-16:00 Prelekcja: „Dlaczego piwo przez wieki było najbezpieczniejszym piciem?" – Tomasz Wieczorek

16:00-18:00 Pivny Szczecin - spacer z przewodnikiem szlakiem piwa

18:00 Zakończenie imprezy

Edycja tekstu: Kacper Narodzonek

