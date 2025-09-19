Piłkarze Pogoni liczą na zwycięstwo [ZDJĘCIA]

Piłkarze Pogoni przygotowują się do meczu z Lechią Gdańsk w ekstraklasie.

Szczeciński zespół w tym pojedynku poprowadzi nowy, tymczasowy trener Tomasz Grzegorczyk, który zastąpił zwolnionego w miniony wtorek dotychczasowego szkoleniowca Roberta Kolendowicza.



44-letni Tomasz Grzegorczyk podczas konferencji prasowej przyznał, że nie denerwuje się przed debiutem w ekstraklasie i liczy na zwycięstwo swojej drużyny.



- Jestem z charakteru osobą spokojną. Uważam, że w tej sytuacji, w której jesteśmy, spokój i chłodne spojrzenie na naszą sytuację najbardziej nam pomoże, a zawodnikom zagwarantuje spokój na boisku. Zrobimy wszystko, żeby w niedzielę wygrać... - podkreślał Grzegorczyk.

Niedzielne spotkanie piłkarzy Pogoni z Lechią Gdańsk rozpocznie się o godzinie 14.45 na stadionie przy ul. Twardowskiego.





Autorka edycji: Joanna Chajdas