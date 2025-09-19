Radio SzczecinRadio Szczecin » Region
Sedinum | Leszek Herman
Piłkarze Pogoni liczą na zwycięstwo [ZDJĘCIA]

Region Artur Dyczewski

Tomasz Grzegorczyk. Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]
Piłkarze Pogoni przygotowują się do meczu z Lechią Gdańsk w ekstraklasie.
Irakijczyk wzmocni Dumę Pomorza

Tomasz Grzegorczyk tymczasowym trenerem Pogoni
Szczeciński zespół w tym pojedynku poprowadzi nowy, tymczasowy trener Tomasz Grzegorczyk, który zastąpił zwolnionego w miniony wtorek dotychczasowego szkoleniowca Roberta Kolendowicza.

44-letni Tomasz Grzegorczyk podczas konferencji prasowej przyznał, że nie denerwuje się przed debiutem w ekstraklasie i liczy na zwycięstwo swojej drużyny.

- Jestem z charakteru osobą spokojną. Uważam, że w tej sytuacji, w której jesteśmy, spokój i chłodne spojrzenie na naszą sytuację najbardziej nam pomoże, a zawodnikom zagwarantuje spokój na boisku. Zrobimy wszystko, żeby w niedzielę wygrać... - podkreślał Grzegorczyk.

Niedzielne spotkanie piłkarzy Pogoni z Lechią Gdańsk rozpocznie się o godzinie 14.45 na stadionie przy ul. Twardowskiego.

Autorka edycji: Joanna Chajdas
Relacja Artura Dyczewskiego z programu "Tematy i Muzyka"

