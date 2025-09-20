Latawce wypełnią niebo na Świnoujściem

Pogoda ducha, wygodny strój i latawiec. To wszystko, co należy zabrać na XXI Otwarte Mistrzostwa Świnoujścia w Lotach Latawców o Puchar Prezydenta Miasta. Te odbędą się w niedzielę na plaży przy „Wiatraku”.

Edycja tekstu: Kamila Kozioł

Paweł Sujka, organizator wydarzenia przyznaje, że wielu uczestników w tych zawodach startuje od 20 lat. - Są dzieci, w sumie to już dorośli ludzie, którzy przychodzą ze swoimi dziećmi, a jako maluchy startowały u nas na tych zawodach latawcowych. Zawody są przede wszystkim takie bardzo przystępne. Przebiec te kilkanaście metrów z tym latawcem i sędziowie oceniają wtedy, jak ten latawiec się wzniósł, jakie jest zaangażowanie tego, który startuje.Udział w konkursie jest bezpłatny. Początek wydarzenia o godz. 11:30.